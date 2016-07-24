عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی، شامگاه یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان، گرگان را پایلوت ارزیابی علمکرد دانشگاه علوم پزشکی در کشور عنوان و اظهار کرد: گلستان شرایط خوبی هم از نظر آموزش، بهداشتی و تحقیقات داشته است.

وی افزود: خوشبختانه سیاست های کلی وزارت خانه از برنامه به فعالیت درآمده است و برای استان گلستان هم با برنامه ریزی های انجام شده حدود چهار هزار و ۸۰۰ برنامه داریم.

وی در ادامه به تعدد قوانین، آئین نامه ها و بخش نامه در حوزه سلامت اشاره و بیان کرد: این تعدد و تکثر قوانین و بخش نامه ها تناقضات بسیاری را ایجاد کرده و باعث نارضایتی بیماران شده بود.

موهبتی توضیح داد: در دوره جدید با پیگیری وزیر بهداشت بسیاری از قوانین و بخش نامه ها بازنگری شدند و با تشکیل کتابچه ای مشخص شد که یک ششم این موارد درست است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا سامانه ای راه اندازی شد و تمام بخش نامه های بازنگری شده در این سامانه قرار می گیرد و معیار تصمیم گیری ها هم بر اساس مفاد منتشر شده در این سامانه است.