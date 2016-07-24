به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رضا عزیزی عصر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان بخش دولتی و خصوصی با موضوع بررسی مشکلات مرز شلمچه، که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شده بود، با یادآور شدن اینکه امنیت مرز شلمچه بر عهده هنگ مرزی است بر امن بودن این مرز تاکید و اظهار کرد: ورود افراد به صورت پایش شده توسط ماموران مرزبانی صورت می گیرد و صرف پیشامد یک درگیری لفظی، دلیل غیرقابل قبولی برای بیان این ادعا است که مرز شلمچه مرز امنی برای تجارت نیست.

وی تاکید کرد: مشکل امنیتی در بارانداز شلمچه وجود ندارد. اگر جز این بود شاهد افزایش میزان صادرات و رشد اقتصادی این مرز نبودیم با این حال هنگ مرزی این آمادگی را دارد که مناطقی که احساس نیاز می شود تعداد کشیک های ثابت و یا موتوری خود را افزایش دهد.

فرمانده هنگ مرزی خرمشهر در ادامه وجود دستگاه XR در مرز را یک الزام دانست و توضیح داد: در مرز شلمچه بازرسی ها به روش سنتی انجام می شود و این در حالی است که دستگاه XR در سایر مرزها همچون مرز مهران نصب شده و بر افزایش سرعت و امنیت تاثیر گذار است. خریداری و نصب این دستگاه در شلمچه برای کاهش مدت خروج صادرات و افزایش امنیت یک نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه هنگ مرز آمادگی کشیک شبانه روزی برای کاهش مدت توقف بار در مرز را دارد، کشور عراق را مسبب تاخیر و ایستایی در مرز شلمچه دانست و گفت: اگر شاهد کندی در روند صادرات هستیم، نبود زیر ساخت های عراق عامل اصلی در این رویداد است. عراق درها را میبند و هر زمان مایل به کار است روند صادرات را به جریان می اندازد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه برخی خودروهای حامل بار توقف یک هفته ای را نیز به این علت در شلمچه تجربه می کنند، افزود: نگاه هنگ مرزی به این موضوع نگاه اقتصادی و مبتنی بر همکاری است. حتی با نیروی های حراست منطقه آزاد نیز تعامل خوبی دارد.

وی همچنین بر لزوم اعمال مدیریت یکپارچه در شلمچه تاکید و عنوان کرد: در مرز شلمچه مدیریت یکپارچه وجود ندارد و این انتظار می رود که با همدلی موجود همانطور که در عراق یک نظر اجرایی می شود و تلاش شود این امر در خرمشهر نیز نهادینه شود.