۱۴۰۰ دارالقرآن در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش عصر یکشنبه در آیین افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور در همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با بیان اینکه امروز میزبانی با افتخاری برای دانش‌آموزان نخبه کشور رقم خورده است، اظهار داشت: برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن نشان از ترویج گسترده قرآن در مدارس در سطح استانی و ملی دارد.

وی با بیان اینکه امروز جذاب‌‌ترین برنامه آموزش و پرورش در حوزه فعالیت‌های قرآنی درحال برگزاری است، ادامه داد: هزاران مربی پرورشی و قرآنی در کنار دانش آموزان فعالیت قرآنی دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۶۵۰ دارالقرآن آموزش و پرورش در کشور وجود دارد، افزود: برنامه ریزی تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش رویکردی قرآنی داشته است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه تعریف شده، تعداد دارالقرآن‌های کشور در ۲ سال آینده به ۱۴۰۰ دارالقرآن افزایش خواهد یافت.

کفاش به برنامه ریزی برای اجرای طرح های قرآنی در اموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در آموزش و پرورش علاوه بر کتاب‌های درسی و تحول در حوزه قرآن، طرح «انس با اهل بیت(ع)» در منابع آموزشی با انتشار کتاب برای دوره ابتدایی و متوسطه اول در حال گسترش است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس برنامه ریزی صورت گرفته حفظ موضوعی قرآن در کنار حفظ قرآن به برنامه تبدیل شده است، گفت: برگزاری مسابقات قرآنی فرهنگیان در دستور کار قرار دارد.

کفاش ایجاد کرسی‌های تلاوت بنابر فرموده مقام معظم رهبری را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: این طرح نیز از اول مهرماه در مدارس کشور اجرا می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآنی در اسفندماه اشاره و عنوان کرد: در این مسابقات دانش‌‌آموزان کشور با دانش‌آموزان کشورهای اسلامی در حوزه قرآن رقابت می کنند.

وی همچنین به حضور ۸۰۰ نفر از جامعه میلیونی قرآنی در همدان، افزود: بعد از مسابقات قرآنی پسران، مسابقات قرآنی دختران نیز برگزار می‌شود.