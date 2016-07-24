کشته و زخمی شدن ۳ تن از شهروندان آلمان بر اثر حمله در اشتوتگارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پلیس اشتوتگارت از کشته شدن یک زن و زخمی شدن دو تن دیگر بر اثر حمله انجام شده در شهر روتلینگن، در نزدیکی اشتوتگارت خبر داد.

بر اساس گزارش های رسیده عامل این حمله یک مرد اعلام شده که با استفاده از یک قداره مرتکب این جرم شده است.

به گفته پلیس، انگیزه قاتل از انجام این حمله هنوز مشخص نیست.

بر اساس اطلاعات اولیه پلیس آلمان یک آواره سوری را بازداشت کرده است.

شاهدان عینی می گویند این سانحه در مقابل یک مغازه کبابی رخ داده است. گفته می شود این دومین حمله منجر به قتل طی دو هفته گذشته در آلمان بوده است.