به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به اینکه سوسک برگ خوار نارون که مهمترین آفت درختان نارون است و در شمیران به صورت حشره کامل و زیر پوستک و شیار تنه درختان و یا در ۳ تا ۵ سانتی متری زیر بستر کاشت زمستان گذرانی می کنند، از همین رو برای کنترل و کاهش جمعیت آفت از یخ آب زمستانه و کندوکوب بستر در فصل زمستان استفاده شد.

وی افزود: از ابتدای بهار جهت نابودی حشرات موجود در زیر پوستک ها، تنه درختان با محلول آب و آهک که به رنگ سفید بود پوشانده شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز که دمای هوا برای فعالیت زیستی این حشره مناسب شد نوار چسب دار زرد رنگی به دور تنه ها پیچیده شد و بدین ترتیب مهمترین آفت درختان نارون کنترل شد.

نوربخش افزود: با پایش وضعیت آفت ثابت شد که ۹۲ درصد از جمعیت این آفت کاهش یافته و به زیر آستانه زیان رسیده است