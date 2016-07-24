برادر اوباما: به ترامپ رای می دهم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «مالک اوباما»، برادر ناتنی رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه در دوران ریاست جمهوری برادرش، از دمکرات ها دلسرد شده، اعلام کرد که به «دونالد ترامپ»، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در آمریکا رای خواهد داد.

«مالک اوباما» گفت: من «دونالد ترامپ» را دوست دارم. چون از صمیم قلب سخن می گوید.

وی که ۵۸ سال سن دارد و در روستای کوگلو واقع در کنیا زندگی می کند، معتقد است شعار «دونالد ترامپ» یعنی بازگرداندن عظمت و قدرت آمریکا به این کشور، دلیل رای دادن او به «ترامپ» است.

وی همچنین در مورد تبرئه «هیلاری کلینتون» در مورد پرونده ایمیل های وی و عدم تعقیب قضایی او از سوی دادگاه گفت: «کلینتون» باید به عنوان نگهبان اطلاعات طبقه بندی شده شناخته شود!