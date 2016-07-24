طرابلس به حضور نظامی فرانسه در خاک لیبی اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد معیتیق» نائب رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی از احضار «آنتوان سیوان» سفیر فرانسه در این کشور در پی کشته شدن ۳ نظامی فرانسوی در شهر بنغازی خبر داد.

«معیتیق» در کنفرانس خبری در طرابلس اظهار داشت که شورای ریاستی لیبی با دخالت نظامی فرانسه در این کشور مخالف است و همبستگی تلاش های بین المللی برای ریشه کنی تروریسم دخالت در امور لیبی بدون آگاهی دولت این کشور را توجیه نمی کند.

وی همچنین از تماس با دولت فرانسه به منظور کسب اطلاع از علل و میزان حضور نظامی این کشور در لیبی و جزئیات آن خبر داد.

لازم به ذکر است که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه گذشته از کشته شدن ۳ نظامی فرانسه در پی سقوط بالگرد آنها در شهر بنغازی لیبی خبر داد.

این اعلام رئیس جمهور فرانسه نخستین اذعان رسمی به حضور نیروهای نظامی فرانسه در خاک لیبی بود که شورای ریاستی دولت وفاق ملی این کشور را به واکنش واداشت.

دولت لیبی مستقر در طرابلس با صدور بیانیه ای نسبت به حضور نظامی فرانسه در شرق این کشور بدون اطلاع و هماهنگی دولت لیبی عمیقا ابراز ناخشنودی نمود.