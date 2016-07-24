به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر یکشنبه در آئین نکوداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای که در زورخانه متقین اراک برگزار شد، اظهار داشت: ۱۷شوال مصادف است با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، روزی که امیرالمومنین(ع) یک بار دیگر غلبه حق بر باطل را به جهان اعلام کرد.

وی ادامه داد: در مبارزه ای که یک طرف آن هویت قرآن و ولایت، عشق، جهاد و ایثار بود وطرف دیگر وابستگان به دنیا و دلدادگان به فساد و فحشا، آن طرف که مظهر حق و تقوا و انسانیت پیروز خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران به فرهنگ پهلوانی و جوانمردی توجه خاص دارد، چون جوانان پرورش یافته در مکتب ولایی در حفظ اسلام، عزت، شرف و ایثار تلاش می کنند.

دری نجف آبادی اظهار داشت: دشمنان تلاش می کنند، به خصوص در فضای مجازی جوانان را به انحطاط و گمراهی بکشنند، اما جوانان و خانواده ها باید کاملا هوشیار باشند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: ورزش پهلوانی مایه افتخار ماست این ورزش که در آن معرفت و معارف اسلامی، ارزش های انسانی و اخلاق دیده می شود باید گسترش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: در این ورزش علوی، انسان های باایمان، شجاع، خداترس و با فضیلت پرورش پیدا می کنند و باید با تقویت و پرورش فضیلت، نسل جوان را از سقوط و گمراهی نجات داد.

امام جمعه اراک بیان داشت: دشمنان ما خیلی هوشیار هستند و می خواهند جوانان این سرمایه های باارزش را با روش های مختلف آلوده کنند تا به اهداف شوم خود برسند.

وی ادامه داد: پدران و مادران، مربیان، دستگاه های فرهنگی و رسانه ای باید متوجه اینگونه ترفندها باشند و باید برای این ظرفیت جوان، فضا و شرایط مطلوب فراهم کرد، که فضاهای ورزش پهلوانی از جمله این فضاها است.

دری نجف آبادی افزود: با حفظ این جوان ها و هوشیار کردن و سالم سازی آن ها گام موثری هم در زمینه اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

در ادامه این آئین تیمور همتی، رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی گفت: ورزش پهلوانی و زورخانه ای، جوانمردی، فتوت، سخاوت و مهمان نوازی، شجاعت و دلاوری است؛ اینها صفاتی است که در وجود اهل بیت عصمت طهارت(ع) وجود داشته و هدف اهل فتوت، افزایش کردار نیک و ترک عادت های ناپسند است.

وی با اشاره به اینکه ورزش زورخانه ای در ایران سابقه دیرینه دارد، افزود: در تاریخچه کشتی پهلوانی و زورخانه ای آمده است: ورزش و انجام حرکات پهلوانی جزو فعالیت های اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده است.

همتی بیان داشت: جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکاران خود قایل می شد، چرا که آنان به خاطر داشتن قدرت بدنی و شجاعت روح شکرگزار و همیشه جایگاه ویژه ای در بین مردم داشته اند.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استا ن مرکزی بااشاره به جایگاه مناسب این ورزش گفت: هم اکنون ۱۱۲ ورزشکار زیر ۱۲سال در استان مرکزی در این ورزش فعالیت دارد.