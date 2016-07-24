به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان مرکزی با استاندار که عصر یکشنبه در فرمانداری محلات برگزار شد، با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور به استان مرکزی اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی پروژه های عمرانی به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و پروژه های خصوصی تولیدی، صنعتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: سفر ریاست جمهور به استان مرکزی یک روزه است و تنها به مرکز استان انجام می شود و همانند سایر سفرهای استانی، هیچ شهرستانی در استان مرکزی در برنامه سفر قرار نگرفته است.

استاندار مرکزی افزود: دیدار مردمی رییس جمهور، اصلی ترین موضوع این سفر است و جلسه نشست با کارآفرینان و نخبگان استان مرکزی، حضور در جلسه شورای اداری استان مرکزی و انجام مصاحبه با رسانه ها از جمله برنامه های دیگر این سفر محسوب می شود و وزرا بر حسب ویژگی های شهرستان ها در آنها حضور خواهند یافت.

زمانی قمی تصریح کرد: در صورتی که دولت تمکن مالی داشته باشد، بودجه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، خود به خود ابلاغ می شود و نیازی به سفر مسئولین کشور به استان ها وجود نخواهد داشت و آن چه که به عنوان اعتبارات مصوب دولت توسط مجلس به استان ها می آید مقدورات کشور است.

وی با بیان اینکه در سفرهای رییس جمهور به استان ها مرسوم است که علاوه بر این مسایل، کارهایی نیز به صورت ویژه انجام شود، افزود: پروژه های بدون ردیف بودجه در استان مرکزی احصا شده تا در این سفر به منظور تخصیص ردیف، ارائه شود.

زمانی قمی افزود: برخی طرح ها در استان مرکزی دارای ردیف هستند و سعی خواهد شد تا این ردیف ها در این سفر رئیس جمهور به صورت صد در صد محقق شود و اگر این پروژه ها به نحوی باشد که تا بهار سال آینده به بهره برداری برسد، تقاضای افزایش اعتبار برای آن ها صورت خواهد گرفت.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه های مشترک بین استان مرکزی و سایر استان ها خاطرنشان کرد: این پروژه ها دارای ردیف ملی هستند و تلاش می شود تا از این ردیف ملی سهم استان مرکزی افزایش یابد.

زمانی قمی افزود: برخی پروژه ها نیز در این سفر کلنگ زنی شده و عملیات اجرایی آن ها آغاز خواهد شد که به عنوان نمونه پالایشگاه پلاسمای خون با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در این سفر کلنگ زنی خواهد شد که این پروژه در خاورمیانه منحصر به فرد است.

استاندار مرکزی به اخذ مجوزهای مختلف در این سفر اشاره کرد و افزود: برخی از مناطق استان مرکزی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده است و برخی محدودیت ها به همین منظور به صنایع استان تحمیل می شود که سعی خواهد شد در سفر رئیس جمهور این موضوع مطرح شود تا استان مرکزی به عنوان یک استان مستقل دچار محدودیت در زمینه سرمایه گذاری و کارآفرینی نشود.

وی با بیان اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی و تولیدی است، اضافه کرد: در این سفر باید حتما تسهیلات ویژه به استان مرکزی اختصاص یابد و با اختصاص تسهیلات معقول در کنار تسهیلات ستاد اقتصاد مقاومتی، می توان تعداد بیشتری از واحدهای نیمه فعال استان مرکزی را احیا کرد.

زمانی قمی به جداسازی فاضلاب های صنعتی و خانگی، احداث بیمارستان هزار تختخوابی اراک، دوبانده کردن راه آهن قم- اراک- ساوه- تهران، طرح کاهش آلودگی هوای اراک و شازند و احداث کمربندی کنار گذر این دو شهر، احداث انبار مکانیزه سیلوی فلزی استان، تخصیص اعتبار ثبت جهانی بازار اراک، طرح تقویت آبخوان ها و مبارزه با خشکسالی در استان، طرح توسعه مرکز تخصصی درمان ناباروری رویان اراک، تخصیص اعتبار به منظور تکمیل مصلاها و حوزه های علوم دینی استان، طرح حفاظت از تالاب میقان اراک و اخذ مجوز انتقال آب از جنوب کشور به استان مرکزی، به عنوان بخشی از پیشنهادات مورد نظر این استان به منظور قرار گرفتن در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان مرکزی اشاره کرد.

گفتنی است استاندار مرکزی در ابتدای سخنان خود در این جلسه خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد که هیچ کدام از موارد مطرح شده در این جلسه قطعی نیست و صرفا پیشنهاداتی است که مطرح می شود و نباید بر فهرست مطالبات در کشور افزوده شود.