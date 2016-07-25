خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای پرورش و صید میگوی کشور شناخته میشود و سالانه بخش زیادی از آبزیان مصرفی کشور در استان بوشهر صید میشود و در زمینه پرورشی نیز این استان جایگاه ویژهای دارد.
برخورداری از بیشترین طول ساحل با خلیج فارس به عنوان یکی از ظرفیتهای بسیار مهم استان بوشهر در صید آبزیان محسوب میشود که هر ساله در فصل تابستان شاهد صید حجم بالایی از میگو در استان هستیم.
پرورش میگو نیز یکی دیگر از ظرفیتهای استان بوشهر است. بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان، بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید میشود.
میگو یکی از با ارزشترین مواد غذایی است که گونهای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان اعم از آب شور و آب شیرین وجود دارد و در آبهای استان بوشهر این آبزی به وفور یافت میشود.
فصل برداشت میگو در آبهای استان بوشهر از امروز آغاز شده است و تعداد زیادی از صیادان بوشهری که ماهها منتظر فرا رسیدن چنین روزی بودهاند، قایقها و لنجهای خود را راهی دریا کردهاند تا از این سفره الهی برداشت کنند.
صدور مجوز صید برای ۷۴۰ قایق
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل صید میگو در استان بوشهر از چهارم مردادماه، اظهار داشت: در استان بوشهر هزار و ۴۷۵ قابق وجود دارد که ۷۴۰ فروند قایق مجوز صید را دریافت کردهاند.
عباس آهنگرمقدم با اشاره به اینکه قایقهای فاقد مجوز حق حضور در دریا و صید میگو را ندارند، اضافه کرد: هزار و ۸۰۰ صیاد با قایقهای خود از روز دوشنبه به دریا میروند تا صید میگو را انجام دهند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر بیان کرد: قایقها مجوز صید ۲۴ ساعته دارند و پس از صید خود باید به اسکله برگشته و برای صید در روز بعد مجددا به دریا بروند.
وی با اشاره به میزان صید در سال گذشته، خاطرنشان کرد: پارسال طی ۴۰ روز صید میگو در استان بوشهر که توسط هزار و ۱۶۶ شناور انجام شد، بیش از هزار و ۴۰۰ تن میگو صید شد.
آهنگرمقدم افزود: زمان آغاز صید برای لنجها از ششم مردادماه است که ۴۹۴ لنج صیادی از این تاریخ با حدود پنج هزار صیاد راهی دریا میشوند تا صید خود را انجام دهند.
پیشبینی صید دو هزار تن میگو
معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر اظهار داشت: پیشبینی میشود امسال میزان صید میگو بیش از سال گذشته باشد و طی مدت زمان صید بیش از دو هزار تن میگو صید شود.
عباس آهنگرمقدم از اعلام زمان خاتمه صید پس از بررسی گروههای گشت تحقیقات دریایی خبر داد و بیان کرد: دوره آزادسازی صید میگو ۴۰ تا ۴۵ روز است که زمان دقیق آن بعدا اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: هشت منطقه حساس برای صید میگو شامل پنچ نقطه زیستگاه مصنوعی و سه نقطه ذخیرگاه طبیعی آبزیان به عنوان نقاط ممنوعه به صیادان اعلام شده است.
۱۰ هزار صیاد برای صید میگو به دریا میروند
مسئول امور صید شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز(دوشنبه) قایقهای صیادی برای صید میگو راهی دریا میشوند و لنجهای صیادی نیز از ششم مرداد مجوز صید میگو خواهند داشت.
منصور پاپری با اشاره به اینکه تعیین زمان صید بر اساس نتیجه گشت تحقیقاتی دریایی انجام شده است، اضافه کرد: قایقها تنها تا عمق ۱۰ متری میتوانند میگو صید کنند و به همین منظور دو روز زودتر مجوز صید گرفتهاند تا استفاده مناسبتری از زمان صید داشته باشند.
وی به محدودیتهای صید ماهی در سواحل اشاره کرد و ادامه داد: امسال هزار و ۲۳۴ شناور با ۱۰ هزار صیاد به صید ماهی در آبهای استان بوشهر میپردازند که در قایقهای دو یا سه نفره و در لنجها حداقل هشت نفره به صیادی میپردازند.
ممنوعیت فعالیت و تردد شناورهای بدون مجوز
مسئول امور صید شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه مجوز صید قایقهای ۲۴ ساعته است، بیان کرد: لنجها نیز مجوز صید ۷۲ ساعته دریافت میکنند.
وی به صید حدود هزار و ۴۰۰ تن میگو در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته امسال شاهد افزایش صید میگو در استان بوشهر خواهیم بود که پیشبینیها بیانگر صید دو هزار تن میگو است.
پاپری با اشاره به ممنوعیت فعالیت شناورهای تفریحی و بدون هویت در مدت فصل صید میگو، افزود: صید در اطراف رودخانه موند، خور دیر، مناطق زیستگاه آبزیان، ساحل هلیله و رودحله ممنوع است.
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