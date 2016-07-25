به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه یکشنبه در دومین شورای راهبردی مدیریت خوزستان اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه در زمینه بانک اطلاعات مدیریتی دستگاه های استان بحث اعتبارات مطرح نیست، دستگاه ها از این برنامه استقبال نمی کنند.

وی افزود: به طور حتم اصلاح ساختار نظام اداری راهگشا و تسهیل کننده امور و همچنین این برنامه باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی می شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: میزان توسعه هر دستگاه اجرایی در این سامانه مشخص می شود. این سامانه برای استانداری خوزستان بسیار با اهمیت است. از این پس اظهارنظر در خصوص نحوه عملکرد مدیران بر اساس ارزیابی این سامانه صورت خواهد گرفت.

شریعتی گفت: دستگاه های استانی باید هر چه سریع تر اطلاعات خود را به این سامانه ارسال کنند.

وی در پایان بیان کرد: شناسایی پست های زائد مدیریتی و افزایش رضایتمندی اربابان رجوع از جمله ویژگی های این سامانه محسوب می شود.