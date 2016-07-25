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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۶

فیلم/ برگزاری جشنواره آئین سنتی قالی بُران در خمین

فیلم/ برگزاری جشنواره آئین سنتی قالی بُران در خمین

خمین- جشنواره آئین سنتی قالی بُران برای نخستین بار در استان مرکزی، با هدف احیای آداب سنن تاریخی در شهر خمین برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در راستای احیای آئین های سنتی و همچنین روی آوردن مردم به هنرهای سنتی و با قدمت است تا این هنرها زنده بمانند و صنایع دستی به عنوان بخش مهمی از حوزه میراث فرهنگی استان شکوفاتر شده و زمینه درآمدزایی و جذب گردشگر فراهم شود.

قالی منطقه لیلیان و بند ریحان در خمین از دیرباز مشهور بوده و قالی بندریحان از زیباترین نمونه های نقوش هندسی برخوردار است و جالب آنجا است که این قالی هیچ نقشه شطرنجی ندارد و یادگیری بافت طرح آن، نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است.

گفتنی است در این جشنواره تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی قالی از پشم چینی و پشم ریسی گرفته تا رنگرزی، بافت، بریدن و پایین کشیدن قالی از داردر معرض دید همگان قرار گرفت.

همچنین در این جشنواره انواع ابزار کار نخ ریسی و بافت قالی و نمایشگاهی از آثار صنایع دستی برپا شد.

کد مطلب 3722666

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