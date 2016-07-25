به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه یاسین قم با ۲ بازیکن جدید قرارداد امضا کرد تا بدین ترتیب پرونده نقل و انتقالات پیش فصل خود را پیش از آغاز این مسابقات ببندند و تیم خود را برای رقابت با مدعیان لیگ برتر فوتسال تقویت کند.



سجاد نوروزی بازیکن خلاق فصل گذشته تیم فوتسال سن ایچ ساوه در لیگ دسته اول فوتسال یکشنبه شب با حضور در دفتر هیئت فوتبال استان قم قرارداد خود را با باشگاه یاسین قم منعقد کرد و به این تیم پیوست.



محمد برزگر دیگر بازیکن بومی فوتسال قم که پیش از این نیز سابقه بازی در سطح اول فوتسال ایران را داشته است به خواسته محمدرضا حیدریان به یاسین ملحق شد و وی نیز شب گذشته در دفتر هیئت فوتبال استان قراردادش را رسمی کرد.



همچنین اعضای کادر فنی تیم فوتسال یاسین از جمله محمدرضا حیدریان سرمربی این تیم نیز یکشنبه شب، قراداد خود را با یاسین رسمی کردند و قرارداد وی و سایر اعضای کادر فنی در هیئت فوتبال استان قم ثبت شد.



این به معنای پایان کار ثبت قراردادهای یاسین برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتسال است و بدین ترتیب یاسین خود را با تمام قوا برای دیدار نخست خود در لیگ برتر برابر فرش آرای مشهد آماده می‌کند.



قرار است یاسین امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتسال امید آتلیه طهران قرار گیرد.