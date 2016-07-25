علیرضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های والیبال نوجوانان دختر کشور عصر یکشنبه در کاشان ادامه یافت و تیم والیبال قم در دومین مسابقه خود نیز ناموفق بود و برابر حریف خود بازنده میدان را ترک کرد.



وی افزود: تیم والیبال اصفهان دومین حریف تیم نوجوانان قم بود که این بازی در نهایت با پیروزی ۳ بر صفر تیم والیبال اصفهان خاتمه یافت به پایان رسید و این به معنای دومین شکست پی در پی تیم والیبال دختران نوجوان قم در این رقابت‌ها بود.



دبیر هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال استان قم در نخستین بازی خود در این پیکارها نیز برابر تیم البرز با حساب ۳ بر صفر شکست خورده بود و با احتساب شکست برابر اصفهان، این تیم امید چندانی برای صعود به دور بعد ندارد.



منافی بیان داشت: تیم‌های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و ایلام تیم‌های حاضر در این مسابقات هستند و در قالب ۲ گروه برابر حریفان خود به میدان می‌روند.



وی عنوان کرد: تیم والیبال نوجوانان دختر استان قم در گروه الف مسابقات در کاشان با تیم‌های البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان همگروه شده است و مربیگری این تیم بر عهده معصومه دارابی و مهسا آراسته است.



دبیر هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: زهرا مقدمی، ثنا خان بابایی، کوثر علیمرادی، معصومه قاسمی سالک، فاطمه اسداللهی، آیدا زنگنه، فاطمه داوری، زهرا نوروزی، فاطمه کربلایی، عارفه خادم، مرضیه شاه واروقی و فرحناز پناهی فر بازیکنان تیم والیبال نوجوانان دختر قم را تشکیل می‌دهند.



منافی افزود: در این رقابت‌ها تیم‌های اول تا سوم هر منطقه به همراه تیم چهارم برتر هر سه منطقه، لیگ دسته یک نوجوانان کشور را برای فصل آینده تشکیل خواهند داد و ۲ تیم چهارم و تیم‌های پنجم، ششم و ۲ تیم هفتم از سه منطقه در دسته ۲ قرار خواهند گرفت.