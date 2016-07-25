به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر حسینعلی شهریاری در خصوص اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه در تخلفات و خطاهای پزشکی باید مجازات‌ها بازدارنده باشند، گفت: در بحث خطاهای پزشکی قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام پزشکی وجود دارد، بنابراین اگر به زعم وزیر بهداشت قوانین موجود بازدارنده نیست؛ دولت می تواند لایحه ای در زمینه تغییر قوانین به مجلس ارایه کند.

وی با اشاره به اینکه درصدی از خطاهای پزشکی طبق استانداردهای جهانی قابل پذیرش است، افزود: اما افزایش بیش از حد معمول قابل پیگیری است البته در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه عدم نظارت بر اجرای قوانین است، بنابراین با قوانین فعلی اگر نظارت‌ها به شکل دقیق و کاملی صورت گیرد از بسیاری از خطاهای پزشکی جلوگیری خواهد شد.

شهریاری با انتقاد از اینکه نه تنها در حوزه پزشکی بلکه در بیشتر بخش‌ها نظارت کافی وجود ندارد، تصریح کرد: به طور حتم تا زمانی که نظارت‌ها به شکل جدی صورت نگیرد افزایش قوانین و تصویب قانون جدید نیز هیچ تاثیری بر کاهش خطاهای پزشکی نخواهد داشت؛ بنابراین درجامعه هیچ کمبود قانونی وجود ندارد اما نبود نظارت یا نظارت‌های غیرقابل قبول به اشتباه خلاء قانونی برداشت می شود.

وی با یادآوری اینکه دولت می‌تواند لایحه‌ای در جهت تغییر قوانین حوزه پزشکی به مجلس ارایه کند، گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث خطاهای پزشکی کوتاه نیامده و در صورت نیاز قوانین لازم را تصویب می‌کند، البته در حال حاضر قوانینی درجهت لغو پروانه طبابت پزشک و جریمه های سنگین نقدی نیز وجود دارد؛ بنابراین هیچ کمبود قانونی و خلاء قانونی دراین زمینه وجود ندارد.

شهریاری با اشاره به اینکه تخلفات پزشکی را هیات‌های موجود در نظام پزشکی و قوه قضاییه می‌توانند پیگیری کنند، تصریح کرد: امکان بررسی پرونده های خطاهای پزشکی بستگی به محل شکایت فرد دارد اما این موضوع به آن معنی نیست که اگر فردی در نظام پزشکی شکایت خود را مطرح کند و این شکایت به نتیجه نرسد نمی تواند در دادگستری شکایت خود را مطرح کند، بنابراین این حق برای فرد شاکی وجود دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخورد بی مورد با پزشکان به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برخوردهای بی مورد سبب می شود پزشکان اقدام به انجام اعمال جراحی پر رسیک نکنند، بنابراین یک درصدی از عوارض جراحی اجتناب ناپذیر است؛ البته باید دقت کرد که این موضوع به علت سهل انگاری پزشک بوده یا اینکه به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته بیمار دچار مشکلاتی شده است.