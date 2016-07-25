دکتر جواد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، به اقدامات سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر برای بیماران دیالیزی اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم خدمات درمانی بهتری به بیماران دیالیزی ارائه بدهیم ، تصمیم گرفتم از پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه ها استفاده کنیم. از همین رو، دستگاه دیالیز ۵۰۰۸ را وارد کرده ایم.

وی ادامه داد: این دستگاه وارد شده و پرسنل هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و در حال مذاکره برای وارد کردن تعداد بیشتری از این دستگاه برای هر یک از مراکز دیالیز هستیم.

فلاح با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران دیالیزی، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم دستگاه ۵۰۰۸، کاهش عوارض دیالیز نسبت به دستگاه‌های قبلی است.

وی گفت: دستگاه ۵۰۰۸، دیالیز را در سطح مولکولی انجام می‌دهد و این باعث می‌شود بیمار دیالیزی از نظر ظاهری تفاوت چندانی با سایر افراد سالم نداشته باشد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر همچنین از کاهش مدت زمان بستری بیمار دیالیزی در بیمارستان با استفاده از این دستگاه جدید خبر داد و افزود: ما به دنبال این هدف هستیم که تعداد بیشتری از این نوع دستگاه دیالیز را وارد کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به بیماران ارائه بدهیم. از همین رو، به دنبال ارائه تسهیلات برای مراکز دیالیز هستیم تا بتوانند از دستگاه جدید برای بیماران دیالیزی استفاده کنند.