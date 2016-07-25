محمود زمانی قمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تلاش برای افزایش اعتبار پروژه های مختلف استان مرکزی و اخذ مجوزهای مختلف در سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی به منظور توسعه این استان خبر داد.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته با مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزی پیرامون سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری به این استان افزود: در این نشست مسایل و مشکلات استان مرکزی با حضور نمایندگان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زمانی قمی گفت: در این نشست در مورد پروژه های بدون ردیف بودجه، اخذ و افزایش اعتبار پروژه های دارای ردیف بودجه، افتتاح واحدهای تولیدی و اخذ مجوزهایی که موجب توسعه استان مرکزی می شود، تصمیماتی اتخاذ شد.

استاندار مرکزی شرایط آینده استان را امیدوار کننده ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: سفر رئیس جمهور به استان مرکزی دارای یک ظرفیت است که باید به اندازه این ظرفیت از آن بهره گرفت و نباید با اغراق، حل تمام مشکلات استان مرکزی را به این سفر گره زد.

زمانی قمی خروج استان از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را که موجب بروز محدودیت هایی برای برخی صنایع استان شده، رفع محدودیت صنایع سنگ شهر نیم ور که در انتهای منطقه حفاظت شده موته قرار گرفته و دوخطه شدن راه آهن و ایجاد قطار سریع السیر برای استان مرکزی را از جمله این مجوزها نام برد.

وی تصریح کرد: با تایید مکاتبات تنظیم شده توسط نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، در روزهای آینده تا پیش از انجام سفر رئیس جمهور، گفتگوها و چانه زنی ها با اعضای دولت ادامه خواهد یافت تا به اندازه مقدورات دولت بتوان اعتباراتی را برای استان مرکزی جذب کرد.

استاندار مرکزی بیان داشت: بین دولت و نمایندگان استان مرکزی وفاق و همدلی شکل گرفته و این مساله یک فرصت است که باید از آن به منظور توسعه بیشتر استان مرکزی و خدمت بیشتر به مردم استفاده کرد.