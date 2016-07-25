به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان طی اظهاراتی خطاب به «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند گفت: سرنوشت کشمیر را خود مردم کشمیر تعیین می کنند نه دولت هند.

لازم به ذکر است که سوراج روز گذشته طی یک کنفرانس خبری با خطاب قراردادن «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: دولت پاکستان رویای پیوستن کشمیر به این کشور را فراموش کند.

وی هم چنین اظهار داشت: مردم کشمیر هیچ نیازی به دعا و همراهی کشوری که خود با تروریسم پروری منطقه را ناامن می کند، ندارند.

شایان ذکر است که نوازشریف پس از پیروزی حزبش در منطقه جامو و کشمیر، با حضور در «مظفرآباد» مرکز کشمیرِ تحت کنترل هند، گفته بود که دعای مردم پاکستان همواره همراه مردم کشمیر است و ما منتظر روزی هستیم که کشمیر تحت کنترلِ هند نیز به پاکستان بپیوندند.