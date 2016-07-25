جشنواره ورزش زورخانه ای در زندان مرکزی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین محمود ترابی در مورد برگزاری جشنواره ورزش زورخانه ای گفت: اداره فرهنگی و تربیتی زندان مرکزی با همکاری هیئت ورزش زورخانه ای استان اقدام به برگزاری اولین جشنواره ورزشی در این رشته کرده است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر زندانیان برای شرکت در این جشنواره افزود: با توجه به روح فرهنگ پهلوانی و الگو پذیری از مولای متقیان و آداب اخلاق مدارانه در این ورزش امیدواریم تاثیر مثبتی را در رفتار و اخلاق زندانیان شاهد باشیم.

ترابی تصریح کرد: این مسابقات به مناسبت قرارگرفتن در آستانه روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای برگزار شد که تعداد هفتاد نفر از مددجویان در قالب پنج تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم بند محکومین به مقام نخست مسابقات دست یافت.

مدیرزندان مرکزی یادآورشد: در پایان این رقابتها به نفرات و تیمهای برگزیده جوایز نقدی اهداء شد.

وی اضافه کرد: همچنین اقدامات لازم در خصوص اعطای مرخصی تشویقی به مددجویان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.