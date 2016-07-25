به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های این اداره در خصوص سالروز شهادت امام صادق(ع) از تدوین ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع) در شهرستان نهاوند خبر داد.

وی گفت: این برنامه ها شامل برگزاری گفتمان دینی با موضوع زندگی حضرت امام صادق(ع) در مساجد، تکایا و حسینیه ها، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با محوریت زندگی امام صادق (ع)، برگزاری جلسات سخنرانی با موضوع زندگی حضرت امام صادق(ع) و تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی زندگی حضرت امام صادق(ع) است.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند توزیع لوح فشرده مداحی وروضه خوانی، برگزاری نشست های تخصصی با موضوع شرایط سیاسی زندگی امام صادق(ع)، توزیع نرم افزار های مذهبی، برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با محوریت زندگی حضرت صادق (ع) و نصب بنر و پلاکارد با موضوع سخنان امام صادق(ع) را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

محبی عنوان کرد: برگزاری مراسم مرکزی سوگواری و عزاداری در مسجد شهید حیدری در روز شهادت امام صادق(ع) از دیگر برنامه ها در سالروز شهادت این امام است که با حضورهیئات مذهبی و سایر اقشار مردم در این مسجد برگزارخواهد شد.

کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی نهاوند نیز از برگزاری مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در بیش از ۵۰ مسجد و هیئت مذهبی این شهرستان خبر داد.

حبیب سلگی ادامه داد: در این مراسم با حضور مردم مؤمن شهرستان، برنامه هایی نظیر سخنرانی سخنرانان مذهبی، مداحی و مرثیه سرایی و قرائت دعای کمیل توسط ذاکران خاندان عصمت و طهارت(ع) اجرا خواهد شد.

سلگی گفت: در گرامیداشت این مناسبت مذهبی ۶۵ نفر از مبلغین بومی، مستقر و طرح هجرت با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند همکاری خواهند داشت.

حبیب سلگی افزود: امام جعفرصادق (ع)، ششمین پیشوای شیعیان و رئیس مکتب شیعه در هفدهم ربیع الاول سال ۸۳ هجری قمری در مدینه متولد شد و در بیست و پنجم شوال سال ۱۴۸هجری قمری به دستور منصور دوانقی، خلیفه ستمگر عباسی مسموم و به شهادت رسید.