به گزارش خبرگزاری مهر، عمیق ترین گودال آبی جهان به عمق بیش از ۳۰۰ متر در دریای جنوبی چین کشف شد.

این در حالی است که پیش از این تصور می شد گودال «دین» در جزایر باهاما با عمق ۲۰۲ متر به عنوان عمیق ترین نقطه جهان محسوب می شود.

اکنون عمیق ترین گودال آبی جهان در جزایر «پارسل» واقع در دریای جنوبی چین شناسایی شده است.

چینی ها از این حفره عمیق به عنوان یک کشف بزرگ علمی جغرافیایی یاد می کنند. به گفته محققین چینی، قطر دهانه این گودال ۱۳۰ متر است و از عمق ۱۰۰ متری به بعد آن حیات وجود نخواهد داشت.

چینی ها اعلام کردند که با استفاده از یک ربات زیر دریایی توانستند ۲۰ گونه جدید آبزی را در اطراف این حفره شناسایی کنند.

اصطلاح «گودال آبی» معمولاً برای تالاب‌های موجود در آب‌های گرمسیری و یا چاله‌های آبی عمیق و نیز گودال‌های بزرگی که در جزایر شکل می‌گیرند، به کار می‌رود.