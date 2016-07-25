به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذکریایی نژاد شامگاه یکشنبه در بازدید از مراکز خرید گندم شهرستان سقز، با اعلام این خبر گفت: از ابتدای شروع برداشت تا کنون ۱۰۸ هزار و ۴۹۶ تن گندم توسط مراکز خرید این سازمان از کشاورزان منطقه به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: ۷۶ مرکز خرید در سطح استان در نظر گرفته شده است که کشاورزان سطح استان می توانند در نزدیکترین محل گندم مازاد بر نیاز خود به این مراکز تحویل دهند.

مدیر کل تعاون روستایی استان کردستان ادامه داد: همچنین خرید جو و کلزا نیز توسط شبکه در حال انجام است و تاکنون مقدار ۲۸۰۵ تن محصول جو و مقدار ۲۸۳ تن کلزا از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

ذکریایی نژآد با بیان اینکه در مجموعه شرکت های تعاونی روستایی ظرفیت های مناسبی وجود دارد اظهار کرد: به منظور ارتقای وضعیت شرکت ها و به فعلیت رساندن این ظرفیت ها تلاش خواهیم کرد و انتظار می رود که این اقدامات زمینه را برای حمایت بهتر از کشاورزان فراهم کند.

وی ضمن تشکر از دست اندرکاران خرید گندم شهرستان سقز بیان داشت: تنوع بخشی فعالیت ها در شرکت های تعاونی روستایی مورد تأکید قرار دارد تا با این اقدام زمینه برای حمایت بهتر از کشاورزان فراهم شود.

در این بازدید مهندس عبداله کریمی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان سقز ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند خرید گندم در شهرستان اظهار داشت: تعاون روستایی یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار در امر خرید محصولات کشاورزی است و این سازمان در شهرستان سقز نیز فعالیت های متعددی را برای حمایت از قشر کشاورز عملیاتی و اجرایی می کند.