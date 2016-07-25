مهرآباد - روح الله احمدی: از این طرف و آن طرف خبر رسیده است که بعضی از جراحان قصد انتشار بیانیه‌ای را داشتند که در آن آمده بود: «دیگر هیچ هنرمندی را جراحی نمی‌کنیم!» که بعد از جلسه طولانی وزیر بهداشت با این جراحان و صحبت با آنها انتشار این بیانیه منتفی شده است. این که ما و شما چطوری از بیانیه منتشر نشده باخبریم، خودش جای دست و جیغ و هورا دارد، اما چون به حرف این طرفی‌ها و آن طرفی‌ها اعتباری نیست، خودمان خبرنگار مهرآباد را فرستادیم سراغ این جراحان تا دقیقا متوجه بشویم که چه کسانی را جراحی می‌کنند و چه کسانی را جراحی نمی‌کنند.

- خبرنگار: سلام بر شما که مثل شما هیچ جراحی در دنیا وجود ندارد!

- بعضی از جراحان: حق ویزیتِ مصاحبه را پرداخت کردی؟ سلام.

- برای مصاحبه هم ویزیت باید بدم؟ پول نقد همراهم نیست!

- کارت‌خوان هم داریم. حالا امرتان؟

- می‌خواستم بدونم چرا هنرمندان را جراحی نمی‌کنید؟

- چون به هر هنرمندی دست زدیم مُرد! هنرمندان خیلی لطیف هستند و نمی‌شود به آنها دست زد. ضمنا چون هنرمندان چهارتا طرفدار دارند و پنج نفر آنها را می‌شناسند، اگر زیر دست ما بمیرند، طرفدارانشان پوست ما را می‌کنند. اما مثلا مسئولان و مدیران را حتما جراحی می‌کنیم چون مردم خیلی دل خوشی از آنها ندارند و اگر سهوا بلایی هم سرشان آوردیم، کسی با ما کاری نخواهد داشت که هیچ، بعضی‌ها خوشحال هم می‌شوند و پیام‌های محبت‌آمیز برایمان می‌فرستند. تازه از این بیماران پول خوبی هم می‌شود به جیب زد! خصوصا اگر فیش حقوق‌شان را قبلا در فضای مجازی دیده باشیم.

- خب شما مگر قسم پزشکی نخورده‌اید؟

- نه به جان مادرم!

- اگر شما هنرمندان را جراحی نکنید، آنها برای هر جراحی باید بروند خارج که!

- خب بروند. این همه برای فیلم‌ها پول می‌گیرند، یک جا باید خرج کنند دیگر.

- خودتان این همه پول می‌گیرید کجا خرج می‌کنید؟

- اگر باز هم از این سوال‌ها بپرسی می‌گویم تو را هم جراحی کنند ها!

- ببخشید! می‌فرمودید!

- نه اینکه کلا هنرمندان را جراحی نکنیم. در واقع آنهایی را که حال‌شان خوب نیست و احتمال دارد با یک خداحافظی ما را خوشحال کنند جراحی نمی‌کنیم. وگرنه جراحی‌های زیبایی که خوراک ما و هنرمندان است. البته بعضی‌ها را به هیچ وجه جراحی نمی‌کنیم. مثلا آقای مهران مدیری را! تا او باشد از آن سریال‌ها علیه ما نسازد!

- مردم عادی چطور. با آنها چه مشکلی دارید؟

- مشکل! دشواری!؟ ما با مردم عادی مشکلی نداریم و حتما آنها را جراحی می‌کنیم. ناسلامتی خادمین این مردم هستیم ها! فقط شرطش این است که پول داشته باشند. ما بنگاه خیریه باز نکرده‌ایم که مفت و مجانی جراحی کنیم. آخ آخ شما ویزیت مصاحبه را پرداخت نکردی!؟ بچه‌ها بیایید این خبرنگار را ببرید بصل‌النخاعش را از پانکراسش بکشید بیرون بلکه آدم شود!