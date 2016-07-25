نادر میرشکاردرگفتگو باخبرنگارمهر افزود: در استان ۱۹۳ اتحادیه صنفی وجود دارد که ۶۵ درصد آنان در امر توزیع فعالیت دارند. این اتحادیه ها در کار توزیع، خدمات و تولید کالاهایی نظیر کاغذ، کارت ، موتورسیکلت، زیور آلات لوازم ورزشی، کیف کفش موبایل اینترنت فعالیت دارند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: اصناف یکی از سرمایه های اقتصادی هر منطقه هستند که سبب توازن عرضه و قیمت کالاها در بازار می‌شوند و به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک می‌کند.



وی با اشاره به بسترهای مناسب برای فعالیت اصناف و بازاریان خاطرنشان کرد: در فروش و توزیع قطعا رعایت انصاف در واحد های صنفی، یکی از دلایل عمده نمایش اقتصاد مقاومتی است.



میرشکار بیان کرد: اصناف با ایجاد بازار مناسب برای ارائه کالاهای تولیدی و خدمات نقش مهمی در حمایت از تولیدات داخلی ایفاء می‌کنند و زمینه رابرای اشتغالزایی و حمایت از واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تشکل‌های صنفی مشارکت فعال و موثری در تولید داشته باشند و تولید افزایش یابد، بیان کرد: برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی باید بنگاه‌های کوچک و زود بازده تولیدی که مربوط به چند نفر است، ایجاد شود.