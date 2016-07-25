به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فلسطین به عضویت ناظر سازمان ملل متحد در آمده است. این در حالی است که حقوق مردم فلسطین همواره نقض شده است. در این راستا فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل هم اندیشی نقد و بررسی انتفاضه و حقوق بشر را در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۸، به منظور اهداف ذیل برگزار می کنند:

الف. نقدی بر عملکرد سازمان ملل و ارکان حقوق بشری آن درباره نقض حقوق مردم فلسطین و ارزیابی مشروعیت انتفاضه از منظر حقوق بشر؛

ب. فرصت دادن به نویسندگان رساله های دانشگاهی و مقالات علمی برای نگارش در موضوع؛

مزایا و بهره مندی

این نشست یک برنامه آموزشی پژوهش محور است. به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UNIC ارائه می شود.

به منظور حمایت از شرکت کنندگان هزینه های اصلی ثبت نام در این برنامه کاهش یافته است. ضمن اینکه مقالات با استاندارد علمی – پژوهشی در صورت تایید هیات تحریریه ISJ به چاپ می رسد.

شرایط ثبت نام و پذیرش

اسکن کارت شناسایی برای اساتید محترم دانشگاه و مدیران و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی.

توصیه نامه برای دانشجویان از سوی استادان عضو هیات تحریریه یا مشاوران بین المللی فصلنامه یا از استادان شناخته شده کشور که مورد تایید فصلنامه باشند.

نامه درخواست به همراه عکس، نشانی و شماره تماس.

واریز هزینه ثبت نام، کتاب و فصلنامه، امور اجرایی و اداری و تدارکات، ناهار و پذیرایی، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۴۳۴۳۲۴۰۰۸ بانک ملی یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۹۶۴۹ به نام فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) جهت کارت به کارت. (شرکت کنندگان برنامه های قبلی فصلنامه با احتساب تخفیف یک میلیون ریال)

نشانی و مهلت ارسال مدارک

علاقه مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا ۳۰ مهر به نشانی isjqnet@gmail.com و یا internationalstudiesjournal@yahoo.com ارسال کنند.

شماره تماس ضروری: ۰۹۱۲۵۹۱۱۷۸۷