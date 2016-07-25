به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، صابر قهرمانی بیان داشت: آزاد سازی این میزان اراضی ملی و دولتی به ارزش ۶۵۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ۹۹ عملیات با حمایت دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و تلاش نیروهای واحد حفاظت اراضی سازمان منطقه آزاد قشم، انجام شد.

وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با زمین خواران و تاکید ریاست محترم جمهوری بر مقابله قوی با این پدیده شوم، افزود: مبارزه با زمین خواری به عنوان یک راهبرد مهم اقتصادی با هدف جلوگیری از فسادهای گسترده این حوزه به دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرکنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم، روند مبارزه با متصرفان اراضی ملی و دولتی در قشم که هیچ مدرک محکمه پسندی در دست ندارند با حمایت همه نهادهای مرتبط با جدیت دنبال می شود.

وی اعلام کرد: متاسفانه زمین خواران حرفه ای با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و بدون در دست داشتن استعلام از مدیریت زمین و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با تقسیم زمین های بزرگ به متراژهای کوچک و فروش آن به مردم مشکلاتی را برای گروهی از مردم در جزیره قشم فراهم کرده اند.

قهرمانی از همه کسانی که قصد خرید زمین در این جزیره را دارند درخواست کرد قبل از عقد قرارداد و پرداخت وجه حتما درخصوص زمین مورد معامله از مدیریت زمین و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان تنها مرجع شناسایی مالکیت زمین استعلام کنند تا گرفتار سودجویان حرفه ای نشوند.

وی با تقدیر از نیروهای واحد حفاظت اراضی سازمان منطقه آزاد قشم که با گشت زنی مستر مانع از حیف و میل اراضی ملی می شوند، خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز هفت میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۷۰ مترمربع اراضی ملی قشم در قالب ۱۸۴ پرونده به ارزش افزون بر ۷۱۶ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال آزاد سازی شد.