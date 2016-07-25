به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز کمالوندی در رابطه با افشای پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: چند روز پیش آسوشیتدپرس مطلبی ارائه کرد که نشان داد بخش هایی از برنامه بلندمدت غنی سازی و طرح و توسعه کشورمان که قبلا در اختیار آژانس قرار گرفته بود در آن گزارش آمده است.

وی گفت: البته کل سند بیرون نیامده اما بخش هایی از آن منتشر شده که در این موضوع دو مطلب حایز اهمیت است؛ نخست حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای مختلف است که دراختیار آژانس قرار می گیرد و انتظار می رود به خوبی از آن نگهداری کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:نامه رسمی اعتراض به درز اطلاعات محرمانه کشورمان،روزدوشنبه به آژانس انرژی اتمی ارائه می‌شود.

کمالوندی افزود : البته این یکی از اسناد ماست که در اختیار آژانس قرار داده ایم ما اسناد مهم تر بسیاری هم در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده ایم که مرتبط با فعالیت های کشورمان است و البته این فقط منحصر به ایران نیست بلکه کشورهای دیگر عضو را نیز شامل می شود.

معاون حقوقی و امور بین الملل سازمان انرژی اتمی گفت : ما وقتی پروتکل الحاقی را امضا می کنیم حتی اگر برجام هم در میان نباشد این اطلاعات باید به آژانس داده شود و آژانس نیز متقابلا موظف به حفاظت از این اطلاعات است.

وی افزود: وقتی بخشی از این اسناد و اطلاعات درز می کند پرسش مطرح این است که چه کسی و برای چه این کار را کرده است؛ ما فعلا ظن مان به آژانس و افرادی است که در آژانس به این مدارک دسترسی دارند.

کمالوندی تاکید کرد: بر این اساس علی القاعده باید از این مدارک محرمانه مراقبت کند.

وی گفت : اما از آنجا که بخش هایی از اطلاعات ما درز کرده، ممکن است افرادی بیرون از آژانس باشند که از این اطلاعات مطلع بوده باشند و با اهداف خاص خودشان به نظر می رسد اعمال فشار به دولت امریکا و برخی کشورهای اروپایی را پیگیری می کنند.

کمالوندی افزود : افرادی معتقدند که در فرایند برجام، دولت امریکا و دولت های اروپایی بازنده بوده اند و برای اثبات این موضوع در صدد دستیابی به مدارکی برآمدند که بگویند پس از سال دهم از اجرای برجام، ایران ظرفیتش افزایش می یابد و در سال پانزدهم عملا به ظرفیت بالای صنعتی می رسد.

وی گفت: البته کلیات این موضوع به نحوی است که از ابتدا قرار بود ما در برنامه بلندمدتی به سطح صنعتی برسیم اما در جزئیات اطلاعاتی هست که نباید افشا شود، اطلاعاتی که ما در اختیار آژانس قرار دادیم و درز آن با این اهداف خاص بوده است که باید بیشتر آن را بررسی کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : در قدم نخست بنا داریم نامه ای از طریق دفتر نمایندگی‌مان در وین و از طریق نماینده دائم خود در قالب یادداشت اعتراض به آژانس ارائه و مراتب ناخرسندی کشورمان را به درز اطلاعات محرمانه اعلام کنیم.

کمالوندی گفت : باید ببینیم آژانس در این باره چه می گوید اما علی القاعده باید در این خصوص توضیح دهد.

وی افزود : البته ما مشکلی نداریم که این سند افشا شود وگرنه افشای این سند افتخاری برای کشورمان است و معلوم می کند که برجام با چه سرانجامی در حال پیگیری است.

کمالوندی تاکید کرد : اصل محرمانه ماندن اسناد برای ما مهم است زیرا اگر افشای اطلاعات واسناد محرمانه باب شود سندهای محرمانه دیگری نیز وجود دارد که انتشار آن از نظر فنی و امنیتی به مصلحت نیست وباید جلو این رویه گرفته شود و به همین علت به آژانس اعتراض می کنیم.

* لزوم بازنگری در روش‌های آژانس برای حفظ اطلاعات محرمانه

معاون حقوقی و امور بین‌الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی بر لزوم بازنگری در روش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد دسترسی به اسناد و اطلاعات محرمانه کشورهای عضو و حفاظت از آن تاکید کرد.

کمالوندی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که اسناد و اطلاعات محرمانه کشورمان در آژانس بار دیگر افشا نشود گفت: ما در پادمان، پروتکل و توافقاتی مانند بیانیه مشترک آقایان صالحی و آمانو بر اهمیت محرمانه ماندن اسناد خود نزد آژانس تاکید کرده ایم.

وی افزود: به هر حال وقتی با آژانس ارتباط داریم باید برخی اسناد را به آنان ارائه کنیم اما آژانس نیز از نظر منشور وظایفی دارد و طبق قرارداد پادمانی که با کشورها امضا می کند در خصوص حفظ اسناد و اطلاعات محرمانه آنان متعهد می شود.

کمالوندی تاکید کرد: این اسناد ارزش صنعتی، تجاری و امنیتی دارد و نباید در اختیار غیر قرار گیرد؛ به نظر می رسد ما و کشورهایی که پروتکل الحاقی را اجرا می کنیم اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار بدهیم به همین علت باید حتما سازوکارهایی برای حفاظت از اسناد ایجاد شود.

وی افزود: باید از آژانس بخواهیم در روش هایش برای دسترسی کارشناسان مختلف به اطلاعات محرمانه و کارشناسانی که بعضا ممکن است با موضوعات مرتبط نباشند بازنگری کند و تذکرات لازم را به کارشناسانش بدهد.

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: البته وقتی در این موضوعات به آژانس تذکر داده ایم همواره بیان می کنند که دوره هایی آموزشی برای کارمندان شان برگزار می کنند اما به هر حال وقتی آژانس به اطلاعات سطح بالا دسترسی دارد باید بتواند سازوکارهایی داشته باشد تا از این اسناد و اطلاعات محرمانه نگهداری کند.

کمالوندی تاکید کرد: ما باید حساسیت خودمان را نشان دهیم و به این رویه اعتراض کنیم به همین علت فردا نامه اعتراضی به آژانس تحویل می دهیم و باید دید آژانس چه توضیحی درباره درز اطلاعات محرمانه ما دارد ما نیز باید فکر کنیم چه سازوکارهایی برای صیانت از اسناد و اطلاعات محرمانه خود داشته باشیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین در باره ارائه اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه بلندمدت هسته ای کشورمان به کمیسیون مشترک مرتبط با برجام و احتمال پیگیری درز اطلاعات از طریق این کمیسیون گفت: حتما آقای عراقچی در جلسه کمیسیون مشترک می تواند این موضوع را مطرح کند و آنجا نیز باید تذکر داده شود.

وی افزود: البته در روز اجرای برجام وقتی درباره این برنامه صحبت می شد ما مطلبی را به طور کتبی در کمیسیون مشترک نداده ایم بلکه اطلاعات را برای آنان اصطلاحا شیر کردیم یعنی مشارکت در اطلاعات بود و یادم نمی آید که اصلا این کمیسیون دبیرخانه ای داشته باشد که بخواهد اسناد را نگهداری کند.

کمالوندی گفت: آنان در جریان اطلاعات و برنامه کلی ما بودند و طبعا ممکن است یادداشت هایی برداشته باشند و یکی از کشورها یا یکی از افراد به هر دلیل بخواهد بخشی از اطلاعات را بیرون داده باشد البته مهم این است که کل اطلاعات و اسناد افشا نشده است.

وی افزود:‌ این نشان می دهد که افرادی که این کار را کرده اند می دانند کار درست نیست اما با انتشار بخشی از اطلاعات می خواهند بگویند برخلاف آنچه تبلیغ می شود برنامه هسته ای ایران در طول ۱۵ سال ایستا نمی شود و پس از ۱۰ سال از اجرای برجام شرایط فرق می کند.

معاون سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اقدامات امنیتی برای صیانت از اسناد و اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: سازمان انرژی اتمی در خصوص اقدامات حفاظتی یکی از بهترین سازمان هاست و از نظر نرم افزاری و سایبری وضع خوبی داریم.

کمالوندی افزود: با توجه به خرابکاری هایی که درتاسیسات مان مواجه بودیم تجربیاتی اندوختیم که از آن استفاده می کنیم و اکنون از نظر سخت افزاری وضع خوبی داریم و از نظر حفاظت از دانشمندان ساز و کارهای مناسبی در اختیار ماست.

وی گفت: در خصوص مسائل سایبری و هم حفظ اسناد در داخل سازمان انرژی اتمی برنامه خوبی داریم و الان به خوبی حفاظت می شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد:‌ فقط پس از اینکه اسناد به هر دلیل با توجه به برنامه های پارلمانی یا پروتکلی تحویل آژانس می شود نگرانی هایی داریم.

کمالوندی گفت: کسانی که در ابتدا اساسنامه آژانس را می نوشتند متوجه این موضوع بودند که یکی از این وظایف نهاد بین المللی طراحی ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از درز اطلاعات است.

وی افزود: البته اسناد فقط بار امنیتی ندارد بلکه بار صنعتی نیز دارد و از نظر حقوق مالکیت ارزش هایی دارد که نباید در اختیار غیر قرار گیرد.

کمالوندی تاکید کرد:‌ اگر قرار است آژانس به اطلاعات حساس کشورمان و دیگر کشورها دسترسی داشته باشد باید با ایجاد ساز و کارهای لازم از آن به خوبی صیانت کند.

وی اضافه کرد: در خصوص کشور ما افراد ذی مدخل متعددی وجود دارد که هر یک منافع خاص خود را دارد و ممکن است به هر طریق در پی این باشند که به اسناد دسترسی پیدا کنند به همین علت وقتی اطلاعات ما ارائه می شود باید با حساسیت و دقت بیشتری از آن محافظت کنند و صرفا به عنوان موضوع کلی به آن نگاه نکنند.

کمالوندی با تاکید در این باره به آژانس تذکر می دهیم افزود:‌ در موارد متعدد گذشته نیز در این خصوص به آژانس تذکر داده ایم البته نمی خواهم بگویم که این اطلاعات از آژانس درز کرده است زیرا در جایگاهی نیستیم که این را بگوییم اما بالاخره باید یک جایی را مسئول بدانیم و با توجه به اینکه اسناد در آژانس نگهداری می شود طبعا این نهاد مسئولیت دارد.

وی گفت: البته آژانس ممکن است بگوید که این سند به طور کامل افشا نشده و فقط بخشی از اطلاعات و مبتنی بر گمانه زنی است؛ ممکن است گمانه زنی هم باشد اما چون همین بخش از اطلاعات افشا شده، درست است به نظر می رسد افرادی با اهداف خاص در پی درز این اطلاعات بوده باشند.

معاون سازمان انرژی اتمی افزود: ممکن است این افراد قصد داشتند به کشورمان صدمه بزنند اما به یقین، به ویژه در این موضوع خاص به کشورمان صدمه ای وارد نمی شود حتی اگر کل این سند منتشر شود در این صورت تازه این سند افتخاری برای مذاکره کنندگان کشورمان است.