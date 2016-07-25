به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا قوانینی را پیشنهاد داده است که به موجب آنها افراد متهم به اقدامات تروریستی در این کشور تا زمان نامعلومی در بازداشت بسر ببرند.

طبق این قوانین اگر ثابت شود که مظنونان تروریستی همچنان یک تهدید محسوب می شود حتی پس از پایان دوره محکومیتشان در زندان باقی خواهند ماند.

وی با اعلام این خبر افزود: ما به تعهدات خود که مهمترین آنها تامین امنیت و سلامت مردم است پایبند هستیم.

از دیگر قوانین پیشنهادی در زمینه مبارزه با تروریسم در استرالیا، کاهش سن بازداشت افراد از ۱۶ به ۱۴ سال است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۴۴ نفر به اتهام اقدامات تروریستی در استرالیا بازداشت شده اند.