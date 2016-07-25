به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که تنها چند روز به آغاز رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیور باقی نمانده، نگرانی های زیادی درخصوص حفظ امنیت بازیها احساس می شود. گذشته از آن این شهر همواره به ناآرامی و شورشهای خیابانی شهرت دارد و همین مسأله مقامات برگزارکننده را بر آن داشته تا از فناوریهای جدید برای ارتقای سطح امنیتی رقابتها استفاده کنند.

از جمله اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته نصب چهار دوربین پیشرفته در بالنهایی است که بر فراز ریودوژانیرو برافراشته شده اند. این دوربینها که Simera نام دارند تمام شهر را زیر نظر قرار می دهند.

هر آنچه که توسط این دوربینها دیده می شود ذخیره شده و می توان در صورت نیاز آنها را مانند فیلم مشاهده کرد.

هر یک از این چهار دوربین متشکل از ۱۳ دوربین کوچک است که قابلیت زوم کردن بر روی هر نقطه ای از شهر را دارند.

البته استفاده از این فناوری با استقبال همگان روبرو نشده است زیرا بسیاری معتقدند با این کار به حریم شخصی افراد تجاوز می شود.

حالا مقامات برزیلی امیدوارند که با استفاده از این فناوری جدید با هرگونه آشوب و مشکل امنیتی برخورد انفجاری داشته باشند.