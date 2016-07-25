مشارکت ۸۷ درصدی مردم فارس در برنامه پزشک خانواده شهری

دکتر کرم توانی در خصوص فعالیتها و دستاوردهای پزشک خانواده به خبرنگار مهر گفت: پزشک خانواده در محل خدمت خود، جهت انجام مراقبت های سلامتی، تشخیص و درمان همه بیماری های افراد در هر سن و جنسی آموزش دیده است.

وی به مراقبت هایی که پزشکان خانواده قادر به ارایه آن ها برای افراد تحت پوشش خود هستند نیز اشاره کرد و گفت: مراقبت از کلیه افراد تحت پوشش خود در هر سن و جنس، از نوزاد تا سالمند ، مراقبت از سلامت روان و رفتار سالم در افراد تحت پوشش ، مراقبت از سلامت گوش، حلق، بینی و شنوایی ،مراقبت از سلامت استخوان و مفاصل ،مراقبت از سلامت چشم و بینایی، مراقبت از سلامت پوس و مو ، مراقبت از سلامت دستگاه گوارش، مراقبت از سلامت دستگاه اعصاب ،مراقبت از سلامت کلیه ها و دستگاه ادراری-تناسلی ، مراقبت از بیماران مزمن مانند افراد مبتلا به دیابت، آسم و بیماری های قلبی-عروقی، مراقبت از سلامت گروه های خاص جامعه مانند زنان، مادران باردار، مادران شیرده، نوزادان و کودکان، دانش آموزان، جوانان و سالمندان، مشاوره سلامت باروری و تنظیم خانواده ،انجام مراقبت های فوری پزشکی و... ازجمله خدمات پزشک خانواده است.

وی همچنین با اشاره به ساعات کار پزشک خانواده نیز بیان کرد: ساعت کاری به تعداد افراد تحت پوشش وی بستگی دارد. هر چه تعداد افراد تحت پوشش پزشک بیشتر شود ساعات کار او نیز افزایش می یابد و لذا بر اساس تعداد جمعیت، به صورت تک شیفت صبح یا عصر (۸ صبح تا ۱۲ ظهر و یا ۴ عصر تا ۸ شب) و یا دو شیفت (صبح و عصر) در محل کار خود حضور دارند.

رئیس اداره پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: شهروندان در زمان دریافت راهنمایی و پیش از انتخاب پزشک خانواده خود، از زمان کاری هر پزشک، اطلاع کافی کسب و پزشکی را انتخاب کنند که علاوه بر معیارهای مورد نظرشان، زمان کاری وی با زمان هایی که می توانند به او مراجعه کنند نیز هماهنگ باشد.

توانی اضافه کرد: البته با تمهیدات اندیشیده شده، پزشکان تک شیف در شیفت مخالف خود یا در زمان مرخصی و روزهای تعطیل، یک پزشک جانشین دارند که بیماران می توانند در صورت نیاز در ساعات شیفت مخالف، به پزشک جانشین مراجعه کنند.

وی گفت: بیماران در زمان های خارج از ساعات کاری پزشک خانواده، یعنی (از ساعت ۲۰ تا ۸ صبح)، مواقع اورژانس، روزهای تعطیل یا ساعات و روزهایی که پزشک خانواده حضور ندارد می توانند به درمانگاه ها و بیمارستان ها به منظور استفاده از خدمات اورژانسی و با تعرفه دولتی ۳۰ به ۷۰ (همانند سایر استان ها) مراجعه کنند.

این مسئول ادامه داد: پرداخت هزینه ها در ساعات کاری پزشک خانواده به صورت دولتی و با تعرفه ۱۰ به ۹۰ محاسبه می شود ضمن اینکه هم استانی ها می توانند با شماره تماس ۱۵۹۰ (کال سنتر) از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ تماس و تمامی سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود از برنامه پزشک خانواده را به کارشناسان آگاه این مرکز مطرح کنند. همچنین به منظور آگاهی از شماره های تماس پزشکان خانواده، آدرس مراکز بهداشتی درمانی اورژانس، مطب ها و اطلاعاتی از این قبیل نیز با سامانه تلفنی ۱۵۹۰ تماس حاصل کنند.

توانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت هر شهروند می تواند حدأکثر دوبار در سال و با گذشت حداقل سه ماه، (از تاریخ اول تا دهم ماه) با دریافت راهنمایی از مشاوران پزشک خانواده در مرکز پاسخگویی تلفنی ۱۵۹۰ (کال سنتر)، پزشک خانواده خود را تغییر دهد.

وی با اشاره به اینکه تزریقات تجویز شده توسط پزشک خانواده در ساعات فعالیت پزشک خانواده رایگان است، افزود: پس از هر بار تعویض دفترچه، باید مجددا به پزشک خانواده خود، مراجعه و پشت برگه های دفترچه های خود را مهر کنید و در صورت تجویز دارو توسط متخصص همکار برنامه پزشک خانواده، تنها ۳۰ درصد مبلغ کل دارو به اضافه حق فنی داروخانه توسط بیمار پرداخت می شود.

رئیس اداره پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در زمان مسافرت همشهریان استان فارس به سایر استان ها، برای مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی، مطب ها و بیمارستان ها با تعرفه بیمه همانند گذشته می توانند خدمات درمانی را دریافت کنند.

توانی اضافه کرد: نام و آدرس درمانگاه های شبانه روزی در وب سایت WWW.IEHS.SUMS.AC.IR و مطب کلیه پزشکان خانواده همواره در دسترس است و در موارد اورژانس و اضطراری برای مراجعه به پزشک و مراکز درمانی نیاز به فرم ارجاع نیست همچنین می توان با مراجعه به سایت www.iehs.susm.ac.ir از میزان حق ویزیت پزشک خانواده و پزشک متخصص همکار پزشک خانواده آگاه شد.

وی با اشاره به اینکه مردم فارس با مشارکت ۸۷ درصدی در برنامه پزشک خانواده شهری که بیشترین خدمت آن به چهار دهک پایین جامعه است ، علاوه بر بهره مندی خانواده های خود از مزایای این برنامه ، با دهک های پایین جامعه در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت سهیم شدند، بیان کرد: با عضویت ۸۷ درصد از مردم فارس در برنامه پزشک خانواده ، فرایند بیماریابی به شیوه ای آسان تر و با پرداخت هزینه های اندک انجام شد و ۳۶ هزار و ۸۵۰ نفر از مردم فارس با آگاهی از بیماری خود از آسیب های بعدی دیابت مانند بیماری های چشمی، کلیوی و قطع عضو ، در امان ماندند.

توانی با بیان اینکه مردم فارس با عضویت ۸۷ درصدی در برنامه پزشک خانواده، سالانه به طور متوسط ۱۰۰ میلیارد تومان در نظام سلامت کشور و هزینه های خانواده خود صرفه جویی داشته اند، افزود: با اعتماد ۸۷ درصد مردم فارس به پزشکان خانواده ، ۵۷ هزار و ۹۲۶ فرد مبتلا به فشارخون، شناسایی شدند و با دریافت مراقبت های لازم ، از آسیب های بعدی ناشی از فشارخون در امان ماندند.