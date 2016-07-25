مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» نوشته محمد رضاخانی به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ می رسد. این کتاب برای گروه مخاطبان دختران نوجوان نوشته شده است.

این کتاب ۱۰ داستان کوتاه را در بر می گیرد که موضوع حجاب و رفتار اجتماعی دختران در آن ها در قالب داستان، مطرح شده است. کتاب «خودت انتخاب کن» یکی از عناوین مجموعه کتاب های «گنجشک» خواهد بود که کتاب های بخش کودک انتشارات کتاب جمکران را شامل می شود.

داستان های این کتاب با تصویرگری نگین حسین‌زاده همراه هستند و قرار است به زودی با ۴۸ صفحه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شود.