  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» چاپ می شود

مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» چاپ می شود

مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» نوشته محمد رضاخانی به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «خودت انتخاب کن» نوشته محمد رضاخانی به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ می رسد. این کتاب برای گروه مخاطبان دختران نوجوان نوشته شده است.

این کتاب ۱۰ داستان کوتاه را در بر می گیرد که موضوع حجاب و رفتار اجتماعی دختران در آن ها در قالب داستان، مطرح شده است. کتاب «خودت انتخاب کن» یکی از عناوین مجموعه کتاب های «گنجشک» خواهد بود که کتاب های بخش کودک انتشارات کتاب جمکران را شامل می شود.

داستان های این کتاب با تصویرگری نگین حسین‌زاده همراه هستند و قرار است به زودی با ۴۸ صفحه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شود.

کد مطلب 3722834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها