به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، صبح دوشنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان باموضوع شهادت امام صادق(ع) و دهه کرامت در مجتمع ولایت سمنان، ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری باشکوه آئین این دهه، بیان داشت: مبلغان و روحانیان می بایست با استفاده از احادیث و روایات امام صادق(ع) در این ایام به ترویج سیره علمی و عملی آن حضرت بپردازند.

وی افزود: برگزاری آئین ویژه شهادت امام صادق (ع) با محوریت شهرستان ها و مساجد می تواند در جذب حداکثری اقشار مختلف به خصوص جوانان نقش موثری داشته باشد لذا روحانیان و مبلغان تمام سعی خود را در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر آئین این ایام به کار گیرند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر ضرورت شناساندن امام صادق(ع) به جوانان، گفت: فضاهای مجازی، رسانه ها، منابر و سخنرانی ها می تواند ظرفیت مناسبی برای ترویج سیره آن حضرت به خصوص در وصف مقام علمی ایشان باشد که باید از آن نهایت بهره را برد.

روحانی نژاد درباره دهه کرامت نیز، توضیح داد: نخستین روز ماه ذی القعده مصادف با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) تا یازدهم این ماه مصادف با ولادت علی بن موسی الرضا(ع) دهه کرامت است که خوشبختانه تبدیل آن به دهه شادی و هدفمند با محوریت برنامه های مذهبی در دستور کار ستاد شئون و شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها قرار دارد.

وی درباره برنامه های ویژه دهه کرامت نیز بیان داشت: تشکیل ستادی برای برنامه ریزی هرچه بهتر و با شکوهتر مراسم دهه کرامت، تاکید بر نقش امام زادگان در باورهای اعتقادی مردم و برگزاری مراسم جشن دهه کرامت در امامزاده های سطح استان، هدایت فعالیت های فرهنگی و دینی زائرسراها با توجه به حضور و تردد زائران از این استان، عیادت ازسالمندان با حضور مدیران و تشکل های دینی، تولید محتوا و ارسال پیامک در فضاهای مجازی و سایت ها، برگزاری گفتمان های دینی با موضوع سیره شناسی امام رضا(ع)، اعزام مبلغ به مساجد و تشکل های مذهبی برای برگزاری مراسم ویژه این ایام، فعال سازی شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان برای برگزاری برنامه های شاخص، برگزاری همایش دختران ولایی و تجلیل و تقدیر از همکاران خواهر و کارمندان برتر و برگزاری ایستگاه های صلواتی از سوی تشکل های مذهبی و محوری از برنامه های این دهه خواهند بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از برگزاری همایش امامزادگان در سمنان خبر داد و گفت: همزمان با روز پنجم ماه ذی القعده که مصادف است با روز ملی تکریم امامزادگان، همایش محوری توسط اداره کل اوقاف و امورخیریه درهمه شهرستان ها و به میزبانی از امامزادگان برگزار خواهد شد.

روحانی نژاد در پایان خواستار همراهی و تعامل همه دستگاه های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های دهه کرامت و روز شهادت امام صادق(ع) شد.