۵ شهریور ۱۳۸۵، ۲۰:۵۱

وزير خارجه ايتاليا :

ايتاليا حق دارد در مذاكرات هسته اي با ايران شركت كند

وزير امور خارجه ايتاليا شركت در مذاكرات در مورد پرونده هسته اي ايران را حق اين كشور دانست .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "ماسيمو دالما"در گفتگو با روزنامه آلماني "فرانكفورتر آلگماينه " اعلام داشت : رم مي خواهد در مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران شركت داشته باشد.

وي افزود : ايتاليا بايد اين حق را داشته باشد كه در مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران شركت كند .

دالما تصريح كرد: ما ايتاليايي ها يكي از مهمترين شركاي  ايران و تاجران با آلمان و جزو اولين كساني هستيم كه به تعهدات خود در قبال لبنان پايبند مانديم .

وزير امور خارجه ايتاليا همچنين درگفتگو با اين روزنامه آلماني كه روزنامه ايتاليايي "لاريبوبليكا "بخشهايي از آن را منتشر كرد گفت : اين حق ماست بنابراين ما در مذاكرات درمورد پرونده هسته اي ايران مشاركت مي كنيم .

دالما گفت كه هدف از مذاكرات با ايران ايجاد نزاع و مناقشه جديد نيست بلكه انجام مذاكرات براي جلوگيري تهران ازدستيابي به بمب اتمي است.

کد مطلب 372287

