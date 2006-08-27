ايتاليا حق دارد در مذاكرات هسته اي با ايران شركت كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "ماسيمو دالما"در گفتگو با روزنامه آلماني "فرانكفورتر آلگماينه " اعلام داشت : رم مي خواهد در مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران شركت داشته باشد.

وي افزود : ايتاليا بايد اين حق را داشته باشد كه در مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران شركت كند .

دالما تصريح كرد: ما ايتاليايي ها يكي از مهمترين شركاي ايران و تاجران با آلمان و جزو اولين كساني هستيم كه به تعهدات خود در قبال لبنان پايبند مانديم .

وزير امور خارجه ايتاليا همچنين درگفتگو با اين روزنامه آلماني كه روزنامه ايتاليايي "لاريبوبليكا "بخشهايي از آن را منتشر كرد گفت : اين حق ماست بنابراين ما در مذاكرات درمورد پرونده هسته اي ايران مشاركت مي كنيم .

دالما گفت كه هدف از مذاكرات با ايران ايجاد نزاع و مناقشه جديد نيست بلكه انجام مذاكرات براي جلوگيري تهران ازدستيابي به بمب اتمي است.