به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کامیون های فرسوده با عمر ۲۵ سال و بالاتر با ظرفیت ناخالص بیش از ۱۰ تن و دارای کارت هوشمند فعال نوسازی می شوند.

وی از اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باری خبر داد و افزود: حداکثر میزان تسهیلات در نظر گرفته شده در این طرح، ۷۰ درصد قیمت خودرو تا سقف سه هزار میلیون ریال برای انواع برندهای اروپایی و کره ای با نرخ سود ۱۲درصد و دو هزار میلیون ریال برای انواع برندهای چینی و روسی با نرخ سود ۱۵ درصد است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان در خصوص شرایط ناوگان فرسوده مشمول طرح نوسازی اظهار داشت: با توجه به تصمیمات کمیته نوسازی ناوگان، کامیون های با عمر ۲۵ سال و بالاتر با ظرفیت ناخالص بیش از ۱۰ تن و دارای کارت هوشمند فعال و کامیون هایی که به دلیل نداشتن معاینه فنی کارت هوشمند آن ها غیر فعال است مشمول این طرح هستند.

وی با بیان اینکه ناوگان یاد شده باید دارای کارکرد در سال ۱۳۹۴ باشند، افزود: داشتن حداقل ۱۲ بارنامه و حداقل پنج هزار کیلومتر پیمایش با بارنامه یا داشتن چهار راه نامه (CMR) از دیگر شرایط ناوگان مشمول طرح است.

رحمانی در خصوص فرایند اجرای این طرح، تصریح کرد : مالک خودروی فرسوده که متقاضی نوسازی با استفاده از تسهیلات بوده، باید با در دست داشتن کارت هوشمند وسیله نقلیه به یکی از شرکت های تأمین کننده خودرو مراجعه تا پس از ارائه اسناد مالکیت و اعتبار سنجی کارت هوشمند ناوگان و پرداخت حداکثر پنج درصد قیمت خودرو به عنوان پیش پرداخت اقدام به ثبت نام در سامانه نوسازی ناوگان و اخذ پیش فاکتور با اعتبار حداقل دو ماه کند.

وی با بیان اینکه متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیش تر به دفاتر انجمن های صنفی مربوطه در سراسر استان مراجعه کنند، گفت: شرکتهای خودروساز سپهر دیزل کاوه، ایران اتومبیل، مجتمع صنعتی ماموت، آریا دیزل، باران خودرو پرشیا، سیبا موتور، آذهایتکس و سایپا دیزل به عنوان تأمین کننده در این طرح مشارکت دارند.