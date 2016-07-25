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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

مدیر کل شیلات هرمزگان:

ذخیره سازی میگو مولد آغاز شد

ذخیره سازی میگو مولد آغاز شد

بندرعباس - مدیر کل شیلات هرمزگان از آغاز ذخیره سازی میگو مولد در مرکز تکثیر و پروش میگو دوستکو که توسط صیادان این منطقه احداث شده است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی بابیان اینکه این فعالیت در راستای اقدام و عمل به طرح های اقتصاد مقا،متی و توسعه پایدار پروش میگو صورت گرفت گفت: در اولین مرحله از این ذخیره سازی و در در  اولین محموله، ۲۰۰ هزار بچه میگوی تولید شده از مولدین عاری از بیماری بمنظور تولید میگوی  مولد مورد نیاز مراکز تکثیر پس از انجام آزمایشات سلامت لارو و تایید دامپزشکی استانهای مبدا و مقصد  وارد استان هرمزگان شد.

وی با بیان اینکه   مزرعه پرورش میگو دوستکو که اخیرا با سرمایه گذاری صیادان منطقه دوستکو و باسیعد در شهرستان قشم احداث گردیده است  گفت این مزرعه با توجه به برخورداری از تکنولوژی روز و استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و دارا بودن  شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و دور بودن از سایر مزارع پرورش میگو مکان مناسبی برای مولد سازی بوده که برای طی مراحل رشد و تبدیل به میگوی مولد جهت ذخیره سازی انتخابی مناسب است.

وی افزود: میگو های مولد این مزرعه پس ازطی دوره پرورش و رسیدن به وزن و مرحله  زادآوری مناسب و فراهم شدن شرایط باروری و تخم ریزی برای تولید بچه میگو در اختیار مراکز تکثیر لارو میگو قرار خواهد گرفت.

مدیرکل شیلات استان هرمزگان تاکید کرد: برای تولید کمی و ارتقا کیفیت لارو و افزایش نرخ بازماندگی در مزارع پرورشی و همچنین افزایش تولید تولید پایدار و اقتصادی ، مراکز تکثیر ملزم به استفاده از مولدین نسل اول بوده و  استفاده از مولدین متفرقه و بدون کیفیت برای تولید سال ۹۶  مجاز نخواهد بود.

کد مطلب 3722913

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