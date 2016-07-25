ذخیره سازی میگو مولد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی بابیان اینکه این فعالیت در راستای اقدام و عمل به طرح های اقتصاد مقا،متی و توسعه پایدار پروش میگو صورت گرفت گفت: در اولین مرحله از این ذخیره سازی و در در اولین محموله، ۲۰۰ هزار بچه میگوی تولید شده از مولدین عاری از بیماری بمنظور تولید میگوی مولد مورد نیاز مراکز تکثیر پس از انجام آزمایشات سلامت لارو و تایید دامپزشکی استانهای مبدا و مقصد وارد استان هرمزگان شد.

وی با بیان اینکه مزرعه پرورش میگو دوستکو که اخیرا با سرمایه گذاری صیادان منطقه دوستکو و باسیعد در شهرستان قشم احداث گردیده است گفت این مزرعه با توجه به برخورداری از تکنولوژی روز و استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و دارا بودن شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و دور بودن از سایر مزارع پرورش میگو مکان مناسبی برای مولد سازی بوده که برای طی مراحل رشد و تبدیل به میگوی مولد جهت ذخیره سازی انتخابی مناسب است.

وی افزود: میگو های مولد این مزرعه پس ازطی دوره پرورش و رسیدن به وزن و مرحله زادآوری مناسب و فراهم شدن شرایط باروری و تخم ریزی برای تولید بچه میگو در اختیار مراکز تکثیر لارو میگو قرار خواهد گرفت.

مدیرکل شیلات استان هرمزگان تاکید کرد: برای تولید کمی و ارتقا کیفیت لارو و افزایش نرخ بازماندگی در مزارع پرورشی و همچنین افزایش تولید تولید پایدار و اقتصادی ، مراکز تکثیر ملزم به استفاده از مولدین نسل اول بوده و استفاده از مولدین متفرقه و بدون کیفیت برای تولید سال ۹۶ مجاز نخواهد بود.