به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های فرهنگی دانشگاه شیراز جلسه سی و پنجم کافه داستان یکشنبه شب در مرکز آموزش های فرهنگی برگزار شد که در آن شرکت کنندگان روز پرباری را گذراندند، روزی که تقریبا تمام اعضا دست پر آمده بودند. گرچه فرصت خوانش همه داستانها پیش نیامد اما اعضا از شنیدن سه داستان زیبا، لذت شایانی بردند.

داستان اول که نوشته یکی از اعضای بسیار جوان کافه بود با وجود اشکالات تکنیکی اما آثار خلاقیت در خود داشت. داستان دوم دارای فضا سازی حرفه ای تری بود و توانست محتوای خوب داستان را به شکل جذابی به مخاطبین انتقال دهد. داستان دوم که بسیار کوتاه اما پر معنا بود در پیشبرد داستان از توصیفات و فضاسازی خوبی استفاده می برد. سومین داستان مثل همیشه سبک شجاعانه و خلاقانه ای داشت. گرچه نقد اعضا به بهتر شدن شکل داستان کمک خواهد کرد.

همچنین در جلسه یادشده علی ساعی بحث تعلیق در داستان را مطرح کرد که در این خصوص از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شد. موضوعات آمورنده ای در این باب عنوان و توسط اعضا به چالش کشیده شد.

این در حالیست که در جلسه پیشین کافه داستان دانشگاه شیراز که با خوانش دو داستان کوتاه دو نفر از اعضا آغاز شد، داستان اول که نوشته یکی از اعضای بسیار جوان کافه بود با وجود اشکالات تکنیکی اما آثار خلاقیت در خود داشت. داستان دوم دارای فضا سازی حرفه ای تری بود و توانست محتوای خوب داستان را به شکل جذابی به مخاطبین انتقال دهد. در ادامه پس از بررسی دو داستان یاد شده داستان کوتاهی از " محمود دولت آبادی " نویسنده قهار و معاصر کشورمان خوانش شد که پس از بررسی محتوایی نکات آموزنده تکنیکی آن مورد توجه بیشتر قرار گرفت. در ادامه بیوگرافی کوتاهی از نویسنده ارایه شد.

پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه شیراز، مسئول مرکز آفرینش های فرهنگی به خبرنگار مهر، گفت: برنامه های تجسمی، سینما و فیلم و ادبیات در قالب کافه های سه گانه این مرکز در روزهای تابستان هم ادامه دارد و علاقه مندان می توانند در این برنامه ها شرکت جویند.

بیژن کیا افزود: کافه داستان یکشنبه ها، کافه تجسمی دوشنبه ها و کافه فیلم سه شنبه ها در مرکز آموزشهای فرهنگی دانشگاه شیراز، سالن شهید چمران جنب مرکز نشر برگزار می شود.