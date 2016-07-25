به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد بیان داشت: در این جلسه حاضران گزارشی از روند فعالیت های انجام شده ارایه کرده و در ادامه ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رهنمود های لازم در جهت پیشبرد کارها و اهداف مورد نظر، ارایه کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهارداشت: در این جلسه پیام جاسم جادری استاندار هرمزگان در خصوص همکاری همه جانبه با این بنیاد و اهداف آن توسط احمد نفیسی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید .

وی به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دراین جلسه اشاره کرد و بیان داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های حاضران و مساعدت استانداری هرمزگان، کارها و برنامه ها هر چه سریعتر به نتیجه برسد و با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های استانی در تمامی زمینه ها و نیز استفاده از ساختمان های موجود تا زمان ساخت و ساز ساختمان اصلی، بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد.

درویش نژاد افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره خلیج فارس در سال ۹۳ که در بندر عباس برگزار شد، بر ضرورت ایجاد بنیاد ملی خلیج فارس تاکید و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خواست تا متولی این امر شده و هرچه سریع تر اساسنامه آن را تدوین و مراحل قانونی لازم برای ایجاد آن را به انجام برساند.