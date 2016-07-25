به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در دومین نشست شورای راهبردی تهیه برنامه جامع گردشگری کشور، مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: برنامه جامع گردشگری کشور با توجه به تکلیفی که در قانون برنامه ششم توسعه بنا به خواست و پیشنهاد خود این سازمان، برای ما تکلیف شده است، باید تا پایان سال جاری تهیه شود.

وی ادامه داد: در ادامه نخستین جلسه شورای راهبردی که طرح دو گروه از مشاورین را برای تهیه برنامه جامع گردشگری کشور مورد بررسی قرار دادیم، با توجه به سوابق و فعالیتهای جهاد دانشگاهی در این زمینه، امکان استفاده از ظرفیتهای این مجموعه نیز وجود دارد.

در ادامه این نشست حامد بخشی مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، طرح این مجموعه را برای تهیه برنامه جامع گردشگری ارائه کرد و گفت: طرح ارائه شده از سوی جهاد دانشگاهی دارای ۴ محور اصلی شامل، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی، توسعه گردشگری اجتماع محور، توجه به گردشگری پایدار و مدیریت کارآفرینانه و نوآفرینی در حوزه گردشگری بود. همچنین این طرح بنا به گفته مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری در ذیل برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تهیه خواهد شد و الهام بخش برنامه های توسعه منطقه ای و استانی نیز خواهد بود.

پس از ارائه طرح پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، کارشناسان این مجموعه به سوالات صاحب نظران حاضر در جلسه پاسخ دادند.

در ادامه این نشست محمدتقی رهنمایی استاد دانشگاه و هاشم آقازاده مدیر گروه گردشگری دانشگاه تهران نیز به ارائه پیشنهادهای خود در رابطه به چگونگی تهیه و تدوین برنامه جامع گردشگری کشور پرداختند.

در طرح ارائه شده از سوی محمد تقی رهنمایی که در ۶ فصل تشریح شده بود، توجه به وضعیت جهانی گردشگری، توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش گردشگری، ملاحظات استراتژیک در طرح توسعه گردشگری، جایگاه ایران در نظام جهانی کنونی، چالش های عمده بر سر راه توسعه گردشگری و خط مشی های کلی در راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری مورد تاکید قرار گرفته بود.

همچنین طرح تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری کشور که توسط هاشم آقازاده مدیر گروه گردشگری دانشگاه تهران تهیه شده بود، ایجاد ساختار ماتریسی برای تهیه این طرح مورد تاکید قرار گرفته بود. در این طرح تشکیل شورای راهبردی و سیاست گذاری، تشکیل کمیسیون و کمیته های تخصصی، دبیرخانه و کارگروههای ملی و استانی نیز مدنظر قرار گرفته بود.

پس از ارائه این پیشنهادها اعضای حاضر در جلسه، نظرات خود را در رابطه با چگونگی تهیه و تدوین برنامه جامع گردشگری کشور مطرح کردند.

حسن ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در این نشست گفت: در حال حاضر، چالش مهم در این حوزه تهیه برنامه نیست بلکه ما باید، اجرایی و عملیاتی نشدن برنامه های پیشین را بررسی کنیم.

حمید ضرغام رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی نیز گفت: در خلال تهیه برنامه درازمدت برای گردشگری، نباید از برنامه کوتاه مدت غافل شویم. تهیه شرح وظایف برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرغام با اشاره به اینکه در تهیه برنامه جامع گردشگری باید نگاه جهانی را مدنظر قرار داد: اضافه کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی، چارچوب ها را برای همه بخش ها مشخص کند، شاهد تشکیل بنگاههای خصوصی در حوزه گردشگری خواهیم بود.

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: ما تاکنون از ارزش اقتصادی این موتور محرک (گردشگری) به درستی استفاده نکرده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با دو ثبت جهانی که با تلاش سازمان میراث فرهنگی طی هفته اخیر صورت گرفت، کشور ما دارای ۲۱ اثر جهانی است، ما باید از این آثار در توسعه گردشگری بهره برداری کنیم. در مسیر توسعه گردشگری باید نقطه هدف و مخاطبان را درست تعریف کنیم.

در پایان این نشست، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای راهبردی برای طرح و بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی صنعت گردشگری بسیار سودمند است، یادآور شد: در کنار برداشت ها و قضاوتهایی که مطرح می شود، برای توسعه گردشگری نیازمند برنامه ریزی هستیم.

سلطانی فر افزود: براساس نظرات مطرح شده، تهیه برنامه جامع گردشگری کشور به دو شکل قابل انجام است، نخست اینکه تهیه و تدوین این برنامه به یک گروه از مشاورینی که طرح های خود را ارائه دادند سپرده شود و مدل دوم اینکه، شورای راهبردی ساختاری را برای تهیه طرح مشخص کند و در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی، تهیه طرح جامع گردشگری پیگیری شود.

معاون رئیس جمهور گفت: در جلسه آتی شورای راهبردی که طی سه هفته آینده برگزار می شود، نقشه راه تهیه طرح جامع گردشگری و ابزار دستیابی به آن مورد بررسی قرار می گیرد.