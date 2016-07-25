محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی از کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی ۲۰ واحد آموزشی طی مرداد ماه سالجاری در لرستان خبر داد و اظهار داشت: کلنگ احداث ۲۰ پروژه آموزشی در قالب ۹۵ کلاس درس با حضور مسئولان در مناطق روستایی و شهری استان به زمین زده خواهد شد.

وی بیان داشت: در راستای تحقق شعار توسعه عدالت آموزشی در سالجاری تعداد ۲۰ واحد آموزشی در قالب ۹۹ کلاس درس کلنگ زنی و عملیات ساخت و ساز پروژه های یاد شده آغاز خواهد شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اینکه در سالجاری یکی از اولویت ها و دغدغه های اصلی ما توجه به وضعیت فضاهایی آموزشی در مناطق محروم و عشایری استان است، گفت: طی ماههای اخیر توسط واحد امانی اداره کل تعداد ۱۵ باب مدرسه یک و دو کلاسه در مناطق عشایری و محروم استان احداث و آماده بهره برداری شده که طی هفته دولت سالجاری شاهد افتتاح این پروژه ها خواهیم بود.

چگنی با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت و تحویل پروژه های آموزشی در این هفته گفت: خوشبختانه با توجه دولت تدبیر و امید در بخش فضاهای آموزشی طی سنوات اخیر این اداره کل تعداد ۳۴ پروژه در قالب ۱۱۸ کلاس درس و زیربنایی ۱۶ هزار و ۸۰۸ متر مربع را آماده بهره برداری کرده ایم که طی هفته دولت تحویل ادارات آموزش وپرورش استان خواهد شد.