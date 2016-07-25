عبدالرضا میرزائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای تحویل مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول به بالا در حال انجام است و تفاهم نامه ۵ جانبه در این خصوص با نهادهای دیگر داریم.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در خصوص شرایط فرزندخواندگی گفت: برای واگذاری سرپرستی نوزادان تحت حمایت بهزیستی شرایط خاصی وجود دارد سال گذشته ۲۰ مورد داشتیم و در حال حاضر فرزند واجد شرایط فرزندخواندگی در بهزیستی استان نداریم.

میرزائیان از وجود ۲۸۵ مهد تحت نظارت سازمان بهزیستی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تقاضای ما از خانواده‌ها این است که فرزندان خود را در مهدهای کودک دارای مجوز ثبت نام نمایند تا دچار مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار معلول در استان کرمانشاه تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، گفت: از این تعداد ۹ هزار مورد علاوه بر ارائه کمک های توانبخشی، مستمری نیز به خانواده‌هایشان پرداخت می‌شود.

میرزائیان ضمن تاکید بر جلب مشارکت‌های مردمی به منظور اجرای طرح حامی گفت: در بحث اورژانس اجتماعی نیز خدمات قابل توجهی از سوی سازمان بهزیستی برای متقاضیان ارائه می‌شود.