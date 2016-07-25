قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل نگرانی از فزونی عرضه به تقریبا کمترین رقم در دو ماه اخیر رسید.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۱۰ سنت کاهش به ۴۵ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۰ سنت کاهش در برابر ۴۴ دلار و ۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

این در حالی است که هر دو شاخص نفتی تقریبا کمترین بهای خود در دو ماه اخیر را تجربه می کنند.

همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش پیش رو عرضه نفت، بهای طلای سیاه را تحت الشعاع خود قرار داده است.

البته از دیگر دلایل کاهش بهای نفت به تقویت دلار آمریکا و روند افزایشی در تعداد دکل های حفاری این کشور برای چهارمین هفته متوالی بر می گردد.

در همین حال انتظار می رود صادرت نفت لیبی نیز با افزایش روبرو شود.