پیمان سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فعالیت ارکستر ملل اینگونه توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز هفدهم مرداد ماه امسال ارکستر ملل بعد از ۶ سال توقف در اجراهای زنده، تازه ترین کنسرت خود را به خوانندگی سالار عقیلی در تالار اندیشه حوزه هنری به شیوه آنلاین برگزار می کند.

به گفته وی، سهراب کاشف به عنوان رهبر مهمان و علی جعفری پویان به عنوان ارکستر مایستر حضور خواهند داشت و موسسه «حام» به عنوان تهیه کننده، برنامه را در ادامه کنسرت های آنلاین خود پوشش می دهد.

رهبر دائم ارکستر ملل افزود: در ابتدا قرار بود که این کنسرت به نوعی آغازگر فعالیت های سیستم کنسرت آنلاین کشور که چندی پیش راه اندازی شد، باشد اما به دلیل سفر آقای عقیلی برای برگزاری تور کنسرت های خود در خارج از کشور، ما نتوانستیم هماهنگی های لازم را برای اولین اجرای سامانه کنسرت آنلاین انجام دهیم ولی خوشبختانه فضا به گونه ای هدایت شد که ما می توانیم روز هفدهم مرداد ماه این کنسرت را در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار کنیم.

سلطانی درباره اینکه چرا در این اجرا ارکستر را رهبری نمی‌کند، بیان کرد:‌ همانطور که می دانید سرپرستی و رهبری دائم ارکستر ملل بر عهده من بود، اما این بار به دلایلی تصمیم گرفتم تا رهبری کنسرت را به فرد دیگری واگذار کنم که خوشبختانه آقای سهراب کاشف در این کار با ما همکاری ارزشمندی داشتند. ما در این کنسرت که به دو بخش تقسیم شده در ابتدا آثار ملی- میهنی و سپس آثار عاشقانه را اجرا می کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: ارکستر ملل یک ارکستر سمفونیک خصوصی است که معمولا با حمایت های نهادهای دولتی و ارگانی پیش می‌رود و به تنهایی نمی تواند به صورت مستمر فعالیت داشته باشد. به همین جهت است که اگر اسپانسر یا نهادی برای پیشبرد فعالیت های ما کمکی را انجام ندهد، ما هم نمی توانیم فعالیت چندانی در عرصه برگزاری کنسرت‌های موسیقی داشته باشیم.

پیش از این علیرضا قربانی، حجت اشرف‌زاده و گروه «دنگ شو» در چارچوب برگزاری کنسرت های آنلاین در تالار اندیشه حوزه هنری برنامه‌هایی را اجرا کرده اند.