به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافتند و درباره هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم به گفتگو نشستند.

علی زرافشان در این برنامه گفت: در برنامه ملی درسی که در سال ۹۱ تصویب شد هدایت تحصیلی که در پایان پایه نهم انجام می گیرد، آمده است و این مساله به تمام مدارس ابلاغ شد.

وی افزود: مبنای تولید برنامه های درسی مستند به برنامه ملی درسی است و کتاب کارآفرینی از پایه ششم برای آشنایی با مشاغل تهیه شد تا دانش آموزان بتوانند با مشاغل آشنا شوند.

وی بیان کرد: مدیران باید از پایه هفتم اطلاعات جامعی را در اختیار دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی می دادند.

سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به زرافشان گفت: رونمایی از نظام هدایت تحصیلی سه، چهار ماه نیست که انجام شده است و وزیر آموزش و پرورش آن را ابلاغ کرده است و این موضوع را می توان در آرشیو رسانه ها نیز مشاهده کرد، اما آیا می توان با یک کتاب فناوری برای دانش آموزان انتخاب رشته تحصیلی کرد؟

وی افزود: چرا مردم از هنرستان ها استقبال نمی کنند؟ مگر می شود با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار ۶ هزار هنرستان را تجهیز کرد؟ با نبود استادها نمی توان دانش آموزان را ترغیب کرد تا به هنرستان بروند. چرا ۵۰ درصد دانش آموزان روستایی به سمت رشته علوم انسانی گرایش دارند؟ چون این رشته ها ارزان است.

سحرخیز تاکید کرد: باید با نظام هدایت تحصیلی مشکلات کنکور را حل کرد. باید استعدادهای خاص را شناسایی کنیم و این نظام جامع هدایت تحصیلی که اکنون با آن رو به رو هستیم ظام جامع نیست.

در ادامه زرفشان در پاسخ به سحرخیز گفت: اگر با ۳۴ میلیارد تومان نمی توان هنرستان راه اندازی کرد چطور در دوره مدیریت شما طی دو سال یک هزار و ۶۶۰ هنرستان جدید در کشور تاسیس شد؟ هنرستان هایی که زمینه دبیرستان ها بودند و تنها سه رشته کامپیوتر، حسابداری و نقشه کشی معماری را ارائه می کردند. با کدام هنرآموز و استادکار این هنرستان ها راه اندازی شد؟

وی درباره انتقادهایی که این نظام با سرعت در حال اجراست ادامه داد: سند تحول بنیادی در دوره دوستان تصویب شده است و در آیین نامه دوره متوسط ۴ عامل مطرح شد که استعداد و علاقه نیز در آن آمده است و از همان هنگام آزمون استعدادسنجش و رغبت سنجش طراحی شده است و در مدیریت آقای سحرخیز و دوستان درس کارآفرینی از پایه ششم تهیه شد تا از همان دوره ابتدایی دانش آموزان با رشته ها و شغل ها آشنا شوند و همین طور برنامه ملی درسی که در دولت گذشته تصویب شده است باید در پایه نهم یک جمع بندی داشته باشیم و باید پروژه انتخاب رشته را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: جلساتی با تبیین تحول در پایه دهم و ضرورت های هدایت تحصیلی برگزار شد و دفترچه هدایت تحصیلی را به دانش آموزان دادیم اما جلسات اصلی پس از امتحانات برگزار شد چرا که باید در فرم هدایت تحصیلی نمرات خرداد ماه نیز وارد می شد.

وی تاکید کرد: خانواده هایی که در روند انتخاب رشته با مشکل رو به رو شده اند می توانند به ادارات آموزش و پرورش در مناطق مراجعه کنند چرا که در برخی از مواقع اطلاعات مربوط به عملکرد تحصیلی دانش آموزان ممکن است با خطا وارد شده باشد.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به زرافشان می گوید: در دوره ما ۱۲ هزار نفر هنر آموز استخدام شد در صورتی که در استخدام های این دولت تعداد هنرآموزان کم است. مناطق کم برخوردار و روستایی از عدالت آموزشی برخوردار نیستند و به همین دلیل ما در جوار دبیرستان ها که بیشتر دانش آموزان به علوم انسانی گرایش داشتند هنرستان حسابداری، نقشه کشی معماری و ... ایجاد کردیم تا بتوانیم ایجاد اشتغال کنیم.

زرافشان در پاسخ به این صحبت های سحرخیز گفت: این اقدام اشتباه بوده است چرا که رشته ها متناسب با بازار کار نبود.

مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری سوالی را مطرح کرد با این عنوان که ظرفیت های محدود انتخاب رشته موجب می شود تا افراد به مدارس غیردولتی مراجعه کنند و نظر دو معاون فعلی و اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش را پرسید.

سحرخیز بیان کرد: مدارس غیردولتی از هفت دولت آزاد هستند و در آنها نظارتی وجود ندارد.

در ادامه زرافشان تاکید کرد: در توزیع متوازن رشته ها هیچ یک از مدارس خاص اعم از غیردولتی، نمونه دولتی و شاهد از این مساله مستثنی نیستند.