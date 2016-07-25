مهدی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کرمانشاه به مسابقات مینی گلف قهرمانی مردان کشور که به میزبانی تبریز برگزار می شود اعزام خواهد شد.

وی گفت: این رقابت ها از ششم مرداد به مدت ۲ روز برگزار می شود که تیم کرمانشاه با ترکیب علی اسدالهی، میلاد گلیارانی و کسری ملکی در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

جوکار افزود: بنده نیز به عنوان سرمربی و سرپرست، تیم کرمانشاه را در مسابقات قهرمانی کشور همراهی خواهم کرد.

رئیس کمیته مینی گلف استان کرمانشاه آمادگی تیم استان برای حضور در این رقابت ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در دوره گذشته رقابت ها به میزبانی تهران تیم کرمانشاه به عنوان پنجمی دست یافته بود.

جوکار در پایان یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۰ ورزشکار کرمانشاهی در رشته مینی گلف فعال هستند که حدود ۷۰ درصد آنان را خانم ها تشکیل می دهند.