به گزارش خبرگزاری مهر، Meet Cardinal اولین پهپاد جهان است که می تواند به طور خودکار وظیفه کنترل و نظارت بر شرایط منزل را بر عهده بگیرد.

این پهپاد ساخت شرکت Cardinal Robotics است و استفاده از آن راهی جدید برای اطمینان از امن بودن منزل از طریق کنترل هوایی است. پهپاد Meet Cardinal مجهز به دوربینی ۱۴ مگاپیکسلی برای تهیه تصاویر ویدئویی با دقت ۱۰۸۰p است.

Meet Cardinal مجهز به فناوری خاصی برای تثبیت تصویر است و بنابراین کاربران می توانند تصاویر ویدئویی تهیه شده توسط این پهپاد را با کیفیت بالا و بدون لرزش و نویز خاصی مشاهده کنند. یک دوربین مادون قرمز و تعدادی چراغ ال ای دی مادون قرمز هم تصویربرداری دقیق با استفاده از این پهپاد را در شب ممکن می کنند.

این پهپاد پس از هر بار شارژ می تواند به مدت ۲۰ دقیقه پرواز کند و در عرض دو دقیقه می تواند تمام بخش های یک خانه را کنترل کند تا از عدم وجود مشکل، دزد و... مطمئن شود.

هنوز مشخص نشده که این پهپاد چگونه می تواند به طور خودکار خود را شارژ کند. همچنین مشخص نیست Meet Cardinal در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد مقاوم هست یا خیر.

علاقمندان با پرداخت ۴۰۰۰ دلار می توانند این پهپاد را پیش خرید کنند.