۳۶ درصد انتصابات استاندار البرز غیربومی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور معاون سیاسی وزارت کشور در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اشاره به رکود، تورم و حصر اقتصادی که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت با آن دست به گریبان است، اظهار کرد: اینکه کشور با منابع حداقلی اداره می شود و در بخش هایی شاهد عملکرد مثبت هستیم، حاصل تدبیر است.

وی با اشاره به افزایش ۷۲۰ تخت بیمارستانی به سرانه های درمانی استان، افزود: شاخص استاندارد برای هر هزار نفر ۱.۷ تخت بیمارستانی است در حالی که این رقم در البرز با ۹۰۰ تخت و کمتر از نیم درصد بود.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: در ۱۸ ماه گذشته با همراهی مجموعه مدیران استانی، ۷۲۰ تخت به بخش درمانی البرز افزوده شد که ۵۲۰ تخت دیگر نیز تا پایان سال به مجموعه اضافه می شود.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت دولت به واحدهای تولیدی

وی با اشاره به حضور وزیر بهداشت در استان برای افتتاح ۲۲ خانه بهداشت، ۳ دانشکده پزشکی، ۱۲۰ تخت ویژه با تجهیزات مدرن و ۷۲۰ تخت بیمارستانی در البرز، گفت: در بخش دیالیز سرمایه گذاری خوبی در استان انجام شده است.

طهائی با تاکید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: سال گذشته ۲۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد که با طرح ۱۶۹ پرونده، از ۳۲۲ مصوبه، ۲۱۲ مورد اجرایی شده و ۱۱۰ مورد در دست اقدام است.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز تاکنون ۲۵ جلسه تشکیل شده که با طرح ۱۷۶ پرونده، نیمی از آن ها اجرایی شده و نیمی دیگر در دست اقدام قرار دارد.

استاندار البرز به ارائه تسهیلات ارزان قیمت دولت به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: ۱۸۵ مورد در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و برنامه ریزی برای واحدهای نیمه فعال، کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد.

ضرورت اشتغال در روستاهای البرز

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۹۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیارد تومان افتتاح شد که باعث اشتغالزایی برای ۳ هزار و ۶۹۳ نفر شد امید است این روند با سرعت و شدت بیشتری ادامه یابد.

طهائی در خصوص ادامه بزرگراه شهید همت به نام شهدای البرز که در این استان قرار دارد، گفت: این پروژه از محدوده پل بیلقان به طول ۱۷.۵ توسط مدیریت شهری کرج اجرا می شود که مقرر شده است اراضی موجود در طرح به رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی افزود: ۵۴۰ میلیارد تومان در حال حاضر هزینه این پروژه برآورد شده، در مجموع یک هزار میلیارد تومان تا پایان پروژه برای ان پیش بینی می شود.

استاندار البرز با تاکید بر توجه به اشتغال و جایگاه اقتصادی روستاها در استان خاطرنشان کرد: قدم هایی نو در جهت عمران و اشتغال روستایی در البرز برداشته شده است.

۵۰۰ میلیون سرمایه گذاری در البرز پس از برجام

وی در مورد بکارگیری مدیران در استان، گفت: با توجه به اینکه البرز ایران کوچک بوده و شاید کمتر از ۲۰ درصد جمعیت آن بومی باشند، در حال حاضر ۳۶ درصد انتصابات بنده در استان غیربومی بوده است.

طهایی تاکید کرد: استفاده از مدیران بومی در اولویت است اما بهره گیری از بازوان قوی و توانمند برای اجرای اهداف و سیاست دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به اینکه مجموع سرمایه گذاری پس از برجام در استان ۵۰۰ میلیون دلار است، گفت: ۱۷ کشور خارجی در استان مشغول فعالیت هستند که ۱۱ مورد پس از برجام بوده و ۴۰۵ میلیون دلار حجم سرمایه گذاری این دوره بوده است.