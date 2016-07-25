به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد جشنواره طی نشستی با حضور محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، آیت الله شیرازی عضو هیات مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، عطااله طاهری مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ، زهرا صدر مسئول واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، پیرامون فیلم و نقش تاثیر گذار آن بر فرهنگ سازی در مبارزه با استعمال دخانیات به گفت وگو نشستند.

در این نشست بر همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با جشنواره فیلم سلامت تاکید و مسائل مهمی از جمله مبارزه با فرهنگ های غلط در استفاده از دخانیات از جمله قلیان مطرح شد.

نخستین جشنواره فیلم سلامت از ۱ تا ۵ شهریور به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.