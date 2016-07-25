به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی که در سالن همایش های رازی برگزار شد، افزود: مدیریت بیمارستان امر پیچیده ای است و بیمارستان در حوزه سلامت در انتهای زنجیره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی در حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان است که می تواند حمایت سیاسی و اجتماعی لازم را برای اصلاح تامین منابع در حوزه سلامت تحت تاثیر جدی قرار دهد.

حریرچی اظهار کرد: هر اقدامی که در بیمارستان انجام شود، اهداف اصلی نظام سلامت که افزایش سلامت و حمایت مالی مردم است، ارتقا می دهد بنابراین باید در مقوله بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد.

هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی از چهارم تا ششم مردادماه در سالن همایش های رازی برگزار می شود.