علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر از جریمه ۴۹ میلیون ریالی واحدهای متخلف عرضه گاز مایع در همدان خبر داد و در خصوص جریمه نقدی واحد های عرضه گاز مایع گفت: این واحدها به اتهام عرضه خارج از شبکه گاز مایع علاوه بر الزام به عرضه در شبکه رسمی به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: باتوجه به اینکه واحدهای عرضه گاز مایع به صورت یارانه ای کپسول های گاز را دریافت می کنند باید به ارائه آن برای مصرف خانگی بپردازند.

وی عنوان کرد: در برخی موارد افراد نسبت به فروش کپسول های گاز به صورت آزاد برای مصرف سوخت خودروهای گاز سوز اقدام می کنند که براساس گزارش های رسیده درخصوص تخلف این واحد ها، موارد بررسی و جریمه نقدی برای آن ها لحاظ شد.

حسن پور تعداد این واحدها را ۶ مورد عنوان کرد و افزود: این واحد ها بر مبنای عرضه خارج ازشبکه گاز، پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به پرداخت مبلغ ۴۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و الزام به عرضه در شبکه رسمی محکوم شدند.