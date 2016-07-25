عبدالله سامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امتیاز تیم فوتبال کارون خوزستان در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور خریداری شد و پس از طی روند شدن تمام مراحل اداری و قانونی به شهرستان خرمشهر انتقال یافت.



وی، هدف از خرید این تیم را کمک به جامعه خرمشهر دانست و گفت: پس از انحلال تیم فوتبال یادآوران شلمچه تیم دیگری از خرمشهر در رقابت های لیگ ایران حضور نیافت که پس از انجام مطالعات و آسیب شناسی اجتماعی در بین جوانان، فقدان حضور تیم فوتبال به عنوان نماینده منطقه در لیگ ایران به عنوان یک شاخص دیده شد و در همین راستا درصدد حل این معضل برآمدیم.



نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی از همکاری مدیرعامل منطقه آزاد اروند در راستای حضور تیم «کارون اروند» در لیگ کشور تقدیر کرد و افزود: تمام مسئولان و دوستداران توسعه و پویایی خرمشهر باید برای حضور شایسته نماینده فوتبال خرمشهر در مسابقات حساس لیگ ورود کنند تا با کسب نتایج در شان نام شهرستان موفقیت های بزرگی نصیب این دیار شود.

سامری همچنین بسیح تمام نیروها را برای تکمیل استادیوم خرمشهر خواستار شد و تصریح کرد: مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال بر لزوم تکمیل نواقص استادیوم محل برگزاری مسابقات و رعایت استانداردهای لازم تاکید جدی دارند و می طلبد مسئولان شهرستانی با بسیج تمام امکانات، تعامل و همکاری از این فرصت زمانی کوتاه باقی مانده استفاده کرده و با تکمیل نواقص و ایجاد زیرساخت های لازم برای میزبانی لیگ دسته دوم فوتبال کشور گام های موثری را بردارند.



وی در پایان بیان کرد: اکنون وقت آن رسیده که جوانان و استعدادهای خوب این منطقه با سود بردن از شرایط به وجود آمده توانایی های خود را بروز داده و به سطح نخست فوتبال کشور برسند و امیدوارم با تلاش تمام اعضای تیم "کارون اروند" و حمایت علاقمندان و هواداران پر شور ورزش خرمشهر افتخارات بزرگی به دست آید.